Hayallerin mesleklerinden olan yazılımcılık, aslında çok geniş bir iş dünyasını tanımlıyor. Dijital dünya geliştikçe, her gün çok sayıda genç burada yer almak istiyor. TeknoKariyer serimizin ikinci yazısında, Webtekno yazılım ekibinden arkadaşlarımızın kariyer hikayelerine, bu işi yapmak isteyen genç yazılımcılara yönelik tavsiyelerine yakından bakıyoruz.

Günümüzün en yüksek kazançlı ve en popüler mesleklerinden birisi olan yazılımcılık, pek çok gencin aklını çelen bir gelecek vadediyor. Nitekim her mesleği herkesin yapamaması durumu gibi, yazılımcılığı da herkes aynı şekilde icra edemiyor. Öncelikli olarak kişiden çok fazla özveri ve istek gerektiren bir meslekten söz ediyoruz. Dolayısıyla sadece verilen işleri yerine getirmenin yeterli olmayacağı bir dünyası var. Ayrıca bireysel yetenekleri geliştirmek, üretken olabilmek de oldukça önemli.

TeknoKariyer’in ilk yazısında, insanların çalışmak için diplomalarını bile yakacakları 10 şirkete yer vermiştik. Okuyucularımızın bir kısmı, o yazıya bir de Webtekno’yu eklememiz gerektiği gibi naif bir teklifte bulundular (Daha o kadar olmadık, biraz sabır lazım). Biz de isteğinizi geri çevirmeyip, TeknoKariyer serisinin ikinci yazısında Webtekno’yu konu alıyoruz. Yazılım ekibimizin üyeleri, sizin için mesleğe dair en merak edilen soruları yanıtlıyorlar. Hazırsanız başlayalım:

Fatih Kahveci - Backend Developer:

Fatih, Webtekno yazılım ekibinin kemikleşmiş üyelerinden birisi. Yaklaşık 6 yıldır İzmo bünyesinde görev yapan Fatih, şirketin köklerinin atılmasına büyük katkı sağladı. Bu kariyerine rağmen kendisi henüz 24 yaşında.

Yazılım dünyasına oyunlar sayesinde merak saldığını söyleyen Fatih, “Yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8. sınıftaydım, Ultima Online oynuyordum. Yazılıma merakım bu oyun sayesinde başladı. Oyun için çeşitli kod öbekleri (scriptler) yazdım. Sonrası zaten ortada” diyor. Kısa sürede yeteneklerini geliştiren Fatih, isteğe bağlı ilk stajını da henüz çekirdek bir girişim olan İzmo bünyesinde yapıyor.

Bu staj, Fatih’in geliştirdiği projeler dikkat çekmeye başlayınca bir süre sonra işe dönüşüyor. Fatih, bugün çoğu insanın kurslara, binlerce liralık eğitimlere gidip de sahip olamadığı bir işe sahip. Alçak gönüllülükle bunu meraka ve yeteneklerini sürekli olarak geliştirmesine bağlıyor. Lise eğitimini açıktan tamamlamasına, hala açık öğretimden üniversite okumasına rağmen, Fatih’in web geliştiriciliğindeki kariyeri bütün hızıyla devam ediyor.

Yazılım dünyasına meraklı olanlar için, “İngilizce öğrenmeleri şart" diyen Fatih, "Bir sorunla karşılaştıklarında çözümü kendi dillerinde bulamayabilirler. Ayrıca İngilizce bilmek, araştırma yapmalarını çok kolaylaştıracak.” açıklamasında bulunuyor. Değindiği diğer önemli konu ise yazılım dünyasının ne kadar büyük olduğunu anlamak: “Öyle dümdüz 'Ben yazılımcı olacağım' diye bir şey yok. Ne yazmak istediğin önemli olan. Mobil oyun mu, uygulama mı, internet sitesi mi, muhasebe yazılımı mı, ne üretmek istiyorsanız o alana yönelin, orada uzmanlaşın.” diyor.

Ömer Yılmazel - Mobil Uygulama Geliştiricisi:

Meslek lisesine başladığı ilk yıl dersleri oldukça kötü olan Ömer, ilgisini çekince lisede bilgisayar programcılığına yöneliyor. Ekibin Fatih’ten sonraki en eski üyelerinden olan Ömer’in yolculuğu staj yaptığı dönemde değişiyor. Mevcut staj yerinin kendine uymadığını görünce, işten ayrılıp, yazılım üzerine çalışabileceği yer bakmaya başlıyor. Henüz 17 yaşındayken yazılımcılık üzerine ilk iş görüşmesini yapıyor, ardından stajyer olduğu şirkette çalışmaya devam ediyor.

Ömer’in aslına tavsiye niteliğinde olan bir açıklaması da var. Kendisi meslek yüksek okuluna gittiği öğrencilik yıllarında sürekli olarak çalışmış, iş pratiğini hiç eksik tutmamış. Ömer, “Açıkçası okulda öğrendiklerimle bir yere geldiğimi söyleyemem. Bana kalırsa kimse okulda öğrendikleriyle bir yere gelemez. Çalışmak, yaptığınız işe hevesle değil aşkla yaklaşmak çok önemli” diyor.

Genç yazılımcıların, belki de iyi bir kariyer isteyen bütün gençlerin dikkat etmesi gereken bir konuya parmak basan Ömer, “Sürekli sormak, insanlardan cevap gelmezse araştırıp cevabı kendi başına bulmak gerekiyor. Öğrenmeyi öğrenmek gerekiyor. Her şeyi bilemeyiz, üniversitede aldığımız eğitim bir şeyleri bildiğimizin kanıtı değildir. Üzerine yeni şeyler koymak için çaba göstermeniz gerekir” diyor.

Eray Demirok - Mobil Uygulama Geliştiricisi:

Ekibin en alaylısı olan Eray, meslek aşkının nelere sebep olacağını gösteren bir örnek gibi. Baba mesleği matbaacılık olan Eray, bu işin etkisinde kalarak grafiker oluyor. Bu işi icra ettiği günlerde ise aklında bir soru var: "Yazılım dünyasına nasıl giriş yapabilirim?"

Sabah 9, akşam 19 saatleri arasında grafikerlik görevini sürdüren Eray, “İşten çıkıp eve gidince saatlerce yazılım üzerine çalışırdım. Web siteleri dikkatimi çekmişti. Grafiker olduğum için kendi sitelerimi çizmeye başladım, sonra onların kodlanabildiklerini öğrendim, oraya da merak saldım. Hobim beni için bir işe dönüşmeye başladı. Kodlama dünyasına giriş yaptıktan sonra, mobil uygulama da geliştirebileceğimi düşündüm, oraya yöneldim” diyor.

Spor lisesinden mezun olan Eray, bu işin eğitimini hiç almamış. Eray, “Vazgeçmeme huyum var. İnternet çok büyük bir bilgi kaynağıydı, onu kullandım. Hobim işim olunca, bir şeyleri öğrenmek daha da kolaylaştı. Üretmek istediğim, üretilmesi gereken işi ortaya koymak için ne gerekiyorsa onu öğrenmek için çalıştım.” diyor ve ekliyor:

“Yazılımcılığın popülerliğine aldanmasınlar, eğer satırlar dolusu anlamsız karakterlere katlanamıyorlarsa bu işe hiç bulaşmasınlar. Hevesli olmak çok önemli, sonra da insanlara ulaşmak gerekiyor. Genç yazılımcılar kendi işlerinde uzman olan kişilere soru sormaktan çekinmesin, cevap alamayınca da vazgeçmesinler.”

Ahmet Sözkesen - Mobil Uygulama Geliştiricisi:

Ekibin tahsillisi olan Ahmet, çocukluk hayalinin bilgisayar üzerine çalışmak olduğunu söylüyor. Henüz küçük yaşlarında bilgisayar dünyasını takip ederek, kendi ürünlerini geliştirmek için çalışan Ahmet, en önemli konunun bireysel gelişim olduğunu söylüyor: “Ticaret amacı gütmeden saatlerce bilgisayar başında emek harcadığımı bilirim. Tek istediğim, aklımdakini bilgisayar ortamında mümkün kılmak için en uygun şeyi öğrenmekti. Sürekli çalıştım” diyor.

Lise eğitimini bilgisayar programcılığı üzerinde aldıktan sonra meslek yüksek okuluna giden Ahmet, dikey geçişle bilgisayar mühendisliği eğitimini de alıyor. Pek çok yazılımcının bile faydalı bulacağı bir görüşe sahip olan Ahmet yazılımcı adaylarına, “Hangi programlama dillerini bildiğiniz çok önemli değil, diller amaç değil araçtır. X dili yerine Y dili gelebilir, bir gün çok uğraşarak yazdığınız kodlar iki gün sonra tarih olabilir. Önemli olan kendinizi ne kadar güncel tuttuğunuz, değişimlere ne kadar çabuk uyum sağladığınızdır.” diyor.

Ahmet son olarak, “Herhangi bir şeye karşı ilginiz yoksa, çok çalışmak için kendinizde şevk hissetmiyorsanız, o işe girmeyin, boşa kürek çekersiniz. Yazılım da böyledir.” diyor.

Webtekno yazılım ekibi, bu haberin sizlere ulaşmasını sağlayan mecranın beyni. Aslında söyledikleri şeyler, sevdiği işi yapmak isteyen herkese birer tavsiye niteliğinde. Önemli olan sadece okul okumak değil, üzerine ne katabildiğiniz. Önemli olan öğrenmek değil, uygulamak. Önemli olan ne bildiğiniz değil, neyi nasıl uyguladığınız.

Dostlarımıza yeniden teşekkür ediyor, yaptıkları işe anlam katan siz okuyucularımıza minnettar olduğumuzu bildiriyoruz. TeknoKariyer serisinin yeni bölümleri için takipte kalın :)