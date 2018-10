Çalışmak İçin İnsanların Diplomasını Yakacağı 10 Şirketi

Dünyanın en büyük şirketlerinde çalışmanın, dünyanın en zor şeyi olduğunu düşünülüyor. Webtekno, kariyerinizi daha iyi planlamanız için, özgüveninizi perçinlemenize fırsat tanıyan TeknoKariyer serisiyle iş dünyasının enlerini sunmaya başlıyor. İlk yazımızda, 1 kişilik pozisyona yüz binlerce başvuru alacak kadar imrenilen şirketleri listeliyoruz.

Biliyoruz ki iş hayatından memnun olmayan çok sayıda insan, kariyerini planlamak için ne yapacağını bilmeyen milyonlarca genç var. Aslında istediğiniz işte çalışmak, hayatınıza bakış açınızla, istediğiniz şeyler için ne kadar çalıştığınızla doğrudan alakalı bir durum. Kimse istemediği işi yapmak zorunda değilken, hedefleri için canla başla mücadele eden çok az insan var. Kısaca istemek değil, bazen isteği kaçıracak kadar çetin bir şekilde mücadele etmek şart.

Günümüz iş dünyasının en gözde şirketleri ise teknoloji şirketleri. Dünyayı değiştiren bu yapılanmalarda yer almak herkesin hayali olsa gerek. Geniş hizmet ağları nedeniyle bu şirketlerde çalışmak için illa ki bilgisayar gurusu olmaya da gerek yok. Oralarda herkese iş var; ancak seçilen kişi/kişiler, kendi işinin en iyisi olmak durumundalar.

Bugün hayalleri süsleyen ofisleri, sorunları bertaraf eden şartları ve ortalama maaş miktarlarıyla size en çalışılası 10 teknoloji şirketini listeliyoruz.

10. LEGO Group:

Şimdi teknoloji şirketleri dedik ama LEGO’nun konuyla ne ilgisi var? Hemen açıkalayalım: Oyuncak dünyasının mihenk taşlarından birisi olarak kalmaya devam etmek istiyorsanız, kesinlikle LEGO gibi davranmanız gerek. Firmanın iş planları arasında akıllı ve programlanabilir LEGO’lar var. Gelecekte programlama dillerinin yabancı dil gibi yaygın olacaklarını düşündüğünüzde, bu oyuncakların ne kadar yaygın olabileceğini düşünün. Ayrıca iş yaşamınızın düşündüğünüzden de eğlenceli olabileceği nadir şirketlerin başında geliyor.

Ortama maaş: Yıllık 76 bin dolar.

9. Netflix:

1997 yılından bu yana çevrim içi içerik yayıncılığı konusunda sektörün liderlerinden olan Netflix’te çalışmak, son 5 yıldan bu yana acayip karizma olmaya başlamış durumda. Şirketin yazılım, yapay zeka, tasarım gibi çok sayıda çalışma alanı varken, asıl işinin insanların sürekli izleyeceği içerikler olması uzaktan çok eğlenceli görünüyor. Son yıllarda dünyanın en iyi oyuncu ve yönetmenleriyle işler yapan Netflix’in merkezi birimlerinden birisinde görev almak, tutarlı bir kariyer hedefi olabilir.

Ortalama maaş: Kıdemli mühendisler için yıllık 206 bin dolar, yöneticilik pozisyonları için yıllık 186 bin dolar.

8. Adobe:

Adobe, herkesin hayatında mutlaka bir defa da olsa duyduğu bir firmadır. Şirketin ana hedefi, yazılımları göze oldukça hoş gelen tasarımlar üretmek için kullanabildiğiniz ürünler yaratmak. Photoshop, After Effects gibi yazılımlar, küresel çapta çok sayıda alanda kullanılıyor. Creative Cloud ile bulut teknolojileri konusunda atılım yapan şirket, işinin ehli ve göz zevki olan insanları bir bir bünyesine katıyor.

Ortalama maaş: Bilgisayar alanındaki bilim insanları için 229 bin dolara ulaşan yıllık ücretler söz konusu. Yazılım mühendisleri 152 bin dolara kadar kazanıyorlar.

7. Huawei Technologies:

Haberleşme teknolojileri konusunda dünyanın en köklü firmalarından Huawei’yi akıllı telefonlarıyla duymuş olabilirsiniz. Aslında bundan öncesi de vardı. Firma uzaya fırlatılan haberleşme uyduları ve baz istasyonları için önemli bir ürün gamına sahipti. Tüketiciye yönelik ürünleriyle birlikte adı duyulmaya başlandı. Listedeki Asya kökenli tek şirket Huawei, çünkü işini çok iyi bilen insanlardan oluşuyor. İşe alacağı insanların da en iyilerden oluşmasını istiyor. Eğer Çin disiplini tam bana göre diyorsanız, hedefleriniz arasına Huawei’yi de ekleyin.

Ortalama maaş: Huawei’de maaşlar mühendislik alanlarında yıllık 100 ila 150 bin dolar arasında değişiyor. Ürün yöneticileri ve stratejik departmanlarda ise 90 ila 120 bin dolar arasında ücret skalası var.

6. Nvidia:

Görüntü işlemcileri birimleri üreten Nvidia, aynı zamanda yıllardır otonom sürüş sistemleri üzerine de çalışıyor. Firmanın modern dünyada popüler olan çok sayıda iş kolu var. Ayrıca bilim insanlarına verdiği ciddi destekle bilgisayar teknolojileri konusunda çok sayıda araştırmanın destekçileri arasında yer alıyor. Bu nedenle işin ilmine merak salanlara kapısı her zaman açık.

Ortalama maaş: Mühendislik ve stratejik birimlerde yıllık maaşlar 150 bin dolar civarındayken, yöneticilik birimlerinde ücretler 200 bin dolara kadar yaklaşıyor.

5. Microsoft:

Microsoft, yazılım dünyasının mimarlarından birisi. İş açısından son derece disipliner olduğu, personellerinin Google gibi şirketlere nazaran daha yoğun bir tempo da çalıştığı söyleniyor. Yine de teknolojinin bel kemiği olan bir şirkette çalışmak isterseniz, kendi alanınızda en iyisi olmak zorundasınız.

Ortalama maaş: Mühendislik ve yöneticilik birimlerinde yıllık maaşlar 100 bin dolardan başlayıp 170 bin dolara kadar çıkıyor.

4. Twitter:

Sosyal medya mecraları arasında kendi kimliğini en çok koruyan, kurum içi ciddiyetini her zaman dışarıya yansıtan bir şirket oldu Twitter. Bu nedenle çalışmak isteyenlerin de ciddiyet aradıkları bir kurum oldu. Facebook ile rekabetinden uzaklaşıp sosyal medya alanında kendisine has bir boşluk yaratan şirket, hemen hemen her kıtada ofise sahip.

Ortalama maaş: Twitter’da işe başlayan bir mühendis yılda ortalama 90 bin dolar kazanıyor. Bu ücret zamanla 180 bin doların üzerine çıkabiliyor.

3. Facebook:

Son yıllarda kullanıcı kaybetmeye devam eden Facebook, yine de sosyal medya ve teknoloji dünyasının en köklü şirketi konumunda. Zira bünyesinde barındırdığı Instagram ve WhatsApp gibi devler sayesinde her yere kök salabiliyor. Bu durum, çalışılabilecek iş pozisyonlarının sayısını da artırıyor.

Ortalama maaş: Mühendislik pozisyonlarında yıllık maaşlar 120 bin dolardan başlarken, diğer alanlarda 100 bin dolardan başlayan ücret skalası var. Ayrıca stajyerler, aylık ortalama 8 bin dolar maaş alıyorlar.

2. Apple:

Apple, tüketici elektroniği konusunda dünyanın en iyi şirketlerinden birisi. Ayrıca yazılım sektöründe de kurduğu özerk sistemlerle biliniyor. Ürettiği ürünleri satabilmek için oldukça etkili reklam kampanyaları yapan şirketin, stratejik departmanları da son derece aktif.

Ortalama maaş: Mühendislik birimlerinde yıllık ücretler 120 bin dolardan başlarken, yönetsel ve stratejik pozisyonlarda ücretler artıyor.

1. Google:

İş dünyasına ilişkin araştırmalarda açık ara farkla en çok çalışılmak istenen şirketlerden olan Google, sanıyoruz ki bunu son derece lüks ofislerine borçlu. Bünyesinde bulunduğu Alphabet ile yapay zekalar başta olmak üzere internetin geleceğini teşkil eden Google, son derece geniş bir çalışma ağına sahip. Şirketin İstanbul’da da bir ofisinin olduğunu belirtelim.

Ortalama maaş: Mühendislik alanlarında maaşlar 140 bin dolardan başlarken, proje yöneticileri 200 bin doların üzerine çıkabiliyor.

