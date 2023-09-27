WhatsApp'ın kısa bir süre önce kullanıma sunduğu Kanallar özelliğinin kapsamı genişliyor. Artık dileyen her kullanıcı, kendi özel WhatsApp kanalını oluşturabilecek. Bunun nasıl yapılacağını adım adım anlattık.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kısa bir süre önce "Kanallar" ismini verdiği yeni özelliğini küresel çapta tüm kullanıcılara sundu. Bu özellik, kullanıcıların duyuru ve haberleri paylaşmalarını sağlayan yeni bir iletişim yoluydu. Kullanıcılar, katıldıkları kanalda sadece emoji ile tepkiler verebiliyorlardı. Tabii WhatsApp'ın bu özellikle ilgili çalışmaları da devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Kanallar'daki mesajlara yorum bırakılmasını sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıldığından bahsetmiştik.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp, Kanallar ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre özellik, artık daha geniş kapsamda kullanılabilecek. Artık sadece WhatsApp Business kullanıcıları değil tüm kullanıcılar, kendilerine özel kanal oluşturabilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

WhatsApp'ta kanal oluşturmak isteyen bir kullanıcının yapması gereken tek şey, "Güncellemeler" sayfasında yer alan Kanallar bölümüne girip "+" butonuna dokunmak olacak. "Kanal oluştur" seçeneğine dokunan kullanıcı, ilk aşamada bir uyarı ile karşılaştıktan sonra kanalı ile ilgili bilgiler sağlayacak ve "Kanal oluştur" butonu ile işlemi tamamlayacak.

Kanalı oluşturduktan sonra bazı ayarlar yapabilecek, kanal bağlantısını kolayca bulup, paylaşabileceksiniz. Kullanıcılar, kanal adını arayarak veya bağlantı aracılığıyla kanala bağlanabilecekler. Bu arada; oluşturulan kanalların şu an için sadece "herkese açık" statüsünde olduğunu belirtelim. Yani oluşturduğunuz bir kanalı gizleme, sadece bağlantı aracılığıyla insanlarla buluşma olasılığı olmayacak. Bu durum ilerleyen dönemlerde değişebilir.