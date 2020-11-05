WhatsApp, kasım ayı içinde kullanıcılara sunulacak yeni bir özellik duyurdu. Kaybolan mesajlar olarak isimlendirilen bu özellik ile herhangi bir sohbetteki mesajlar 7 gün sonra otomatik olarak silinecek. Kullanıcılar, bu özelliğe uygulamanın hem iOS hem de Android sürümünde erişebilecekler.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamalara göre bu özellik, "Kaybolan Mesajlar" olarak isimlendiriliyor. Özellik, farklı uygulamalardan alıştığımız kaybolan mesaj/medya özelliğinden biraz daha farklı çalışıyor.

Aslına bakacak olursak "kaybolan gönderiler", ilk olarak Snapchat'le hayatımıza girdi. Platformun popülerleşmesi üzerine harekete geçen Facebook, kendi hizmetlerinde de bu tür özellikler sundu. Bugün WhatsApp, Facebook ve Instagram'da kullanılabilen hikaye özelliği, bunun en net örneği. WhatsApp'ın kaybolan mesajlar özelliği ise doğrudan sohbet içeriğine odaklanıyor. Bu sayede kullanıcılar, mesajlarını tek tek silmek durumunda kalmıyorlar.

WhatsApp "Kaybolan Mesajlar" özelliği böyle görünecek

Bugüne dek yayınlanan kaybolabilen gönderi özelliğinde gönderilerin silinip silinmemesiyle ilgili herhangi bir kontrolümüz bulunmuyordu ve gönderiler genelde 24 saat içerisinde yok oluyordu. Ancak WhatsApp'ın kaybolan mesajlar özelliğinde sohbet içerikleri 24 saat değil, 7 gün sonra siliniyor. Kullanıcılar, kaybolan mesajlar özelliğinde mesajların hangi süre zarfında silineceğine karar veremeseler de özelliği kapatıp açma hakkına sahip olacaklar.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre kaybolan mesajlar özelliği kasım ayı içerisinde kullanıcıların hizmetine sunulacak. Üstelik hem Android hem de iOS kullanıcıları, WhatsApp'ın kaybolan mesajlar özelliğini deneyimleyebilecek. Yetkililer, bu özellikten fazlasıyla umutlu olsalar da kullanıcıların ne denli memnun kalacakları, önümüzdeki süreçte belli olacak.