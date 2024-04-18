WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni "Notlar" özelliği, dikkat çeken bir detaya sahip olacak. Kullanıcı, gelen bir mesajı doğrudan not olarak kaydedebilecek.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a "Notlar" isimli bir özellik ekleneceğinden bahsetmiştik. Bu özellik, kişiler hakkında notlar oluşturulmasını sağlayacaktı.

Şimdiyse WhatsApp, "2.24.9.17" kodlu Android beta sürümü yayımladı ve bu sürüm, Notlar'la ilgili yeni bir detayı açığa çıkardı. Ortaya çıkan bilgilere göre kullanıcılar, bir mesajı doğrudan bu bölüme aktarabilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Yeni beta sürümde ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp'ta bir sohbete girip bir mesajın üzerine basılı tuttuğunuzda açılan menüde "Notlara ekle" şeklinde bir seçenek gösterilecek. Bu seçeneğe dokunan kullanıcı, söz konusu mesajın kişi notlarına eklenmesini sağlayacak. Böylelikle süreç, otomatik bir hâle getirilmiş olacak.

WhatsApp'ın kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özellik yayımlandığında, sunacağı deneyimi tam olarak görme imkânı yakalayacağız.