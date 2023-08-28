WhatsApp'ın orijinal kalitede video ve fotoğraf göndermeyi sağlayacak bir özellik getireceği ortaya çıktı. Platform, medyaların belge olarak gönderilmesine izin vererek bunu sağlayacak.

WhatsApp’ta kullanıcıların en çok şikâyet edilen şeylerden biri, fotoğrafları ve videoları gönderirken kalitenin düşmesiydi. Platform, geçtiğimiz haftalarda HD kalitede fotoğraf gönderme özelliğini tanıtarak bu sorunu bir nebze çözdü. Hatta birkaç gün önce HD videolar da kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren uygulamanın, şimdi de bu konuda bir başka hamle yapmayı planladığı son Android beta sürümünde ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından fark edilen özellik, fotoğrafların ve videoların orijinal kalitede gönderilmesine olanak tanıyacak.

Fotoğraf ve videolar belge olarak gönderilebilecek

WABetaInfo tarafılan paylaşılan ekran görüntüsü, kullanıcılara “orijinal kalitede fotoğraf veya video seç” seçeneğinin sunulacağını gösteriyor. Ayrıca uygulamanın fotoğraf ve videoları bir belge olarak kabul edeceği de görülüyor.

Yani sohbetlerde yer alan “Belge” seçeneğinden galeriye ulaşarak fotoğraf veya video göndermek mümkün olacak. Bu şekilde de göndereceğiniz dosyalar sıkıştırılmayacak ve kaliteleri düşmeyecek. Normalde orijinal kalitede göndermek yapmak için uygulama dışında farklı yöntemlere başvurmak gerekiyordu.

HD fotoğraf veya video gönderme özelliğinden farkını da açıklayalım. WhatsApp, HD gönderilen fotoğrafları da sıkıştırıyor. Video da ise 720p’ye kadar izin veriliyor. Bu da kalitenin hâlen istenilen seviyede olmayabileceği anlamına geliyor. Belge olarak orijinal kalitede göndermek, Android ve iOS’te bunu çözerek medyaların tam çözünürlükte paylaşılmasına olanak tanıyacaktır.

Özelliğin ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak test edilmesi, yakın zamanda gelebileceğini gösteriyor.