Gönderi sabitleme özelliği neredeyse tüm platformlarda kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılan bir özellik. Sosyal medya platformların herhangi birinde gördüğümüz ve sevilen bir özellik, elbette kısa süre içinde diğer platformlara da yayılıyor. Görünen o ki mesaj sabitleme özelliği de WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliklerden biri.

Instagram, TikTok, Telegram, Twitter ve daha pek çok sosyal medya uygulamasında bulunan "Sabitlenmiş Gönderi/Mesaj" özelliği, yakın zamanda WhatsApp uygulamasına geliyor.

WhatsApp beta kullanıcıları 2.23.13.11 güncelemesiyle birlikte mesaj sabitleme özelliğine kavuşabilecek. Beta kullanıcılarının ardından gelmesi beklenen özellik, WhatsApp'taki iş gruplarının yeni gözdesi olabilir.

Sabitlenmiş mesajınız için belirli bir saat sınırı koyabileceksiniz.

WhatsApp'ın yeni özelliği özel ve grup mesajlarında kullanılabilecek. Konuşmanız sırasında bir mesajınızın çok önemli olduğunu ve gözden kaçmaması gerektiğini düşündüğünüzde; mesajı konuşmanın üst kısmına sabitleyebileceksiniz. Bunun için de önünüze 3 farklı zaman dilimi çıkacak: 24 saat, 7 gün ve 30 gün.

Dilerseniz mesajınızı bu saat dilimi boyunca konuşmanızın başında kalacak şekilde ayarlayabilir veya mesajınızı zamanından önce sabit konumundan çıkartabilirsiniz.

Google Play Beta Programı kapsamındaki kullanıcılara sunulan 2.23.13.11 güncellemesiyle birlikte bu WhatsApp'ın bu yeni özelliğine erişim sağlanabilecek. Özelliğin tüm kullanıcılara da yakın bir zamanda sunulması bekleniyor.