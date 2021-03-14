Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, rakip uygulamalarda uzun süredir bulunan sesli mesaj oynatma hızını ayarlama özelliğini test ediyor. Özelliğin arayüzde nasıl kullanılabileceğini gösteren bir detay henüz paylaşılmadı.

Günümüzde milyarlarda kullanıcıya ev sahipliği yapan WhatsApp, mesaj göndermenin yanı sıra çeşitli medya dosyalarını da iletmemize olanak tanıyor. Uygulama, son zamanlarda yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle fazlasıyla eleştiriliyor olsa da yeni özellikler kazanmaya ve sunmaya devam ediyor.

WhatsApp'a gelecek yeni özellikse aslında uygulamanın rakip uygulamalara göre geride kaldığı bir noktaydı. Telegram kullanıcıları, uzun zamandır sesli mesajları diledikleri hızda, örneğin 2 kat yavaş veya 2 kat hızlı bir şekilde dinleyebilirken WhatsApp'a henüz böyle bir özellik gelmedi. WABetaInfo tarafından yapılan keşfe göreyse WhatsApp, yakında bu özelliğe kavuşacak.

Sesli mesajların oynatılma hızını ayarlayabileceksiniz:

WABetaInfo tarafından paylaşılan habere göre sesli mesajların oynatılma hızını ayarlama özelliği henüz test ediliyor. Bu özelliğin hangi güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacağının bilinmiyor. Özelliğin kullanıcı arayüzünde nasıl gözükeceğini gösteren herhangi bir ekran görüntüsü ya da fotoğraf da bulunmuyor.

WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden birisi olan Telegram, sesli mesajların oynatılma hızını değiştirebilme özelliğini 2018'de yayınlamıştı. WhatsApp kullanıcıları, bu özelliği uzun zamandır kendi uygulamalarında da görmek istiyordu. Şirket, biraz geç de olsa özelliği getirmek için çalışmalara başlamış gibi duruyor.

WhatsApp, son 2 hafta içinde önemli yeniliklerle karşımıza çıkmıştı. Şirket, video gönderirken videoyu sessiz bir şekilde iletmemizi sağlayacak özelliği yayınlamış, 24 saatlik süreli mesaj ve yeni bir arşiv özelliğini test etmeye başlamıştı. Ayrıca şirketin sohbet yedeklerini şifreleme özelliği üzerinde çalıştığını da öğrenmiştik.