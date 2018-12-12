WhatsApp - Apple Arasındaki 'Sticker' Geriliminde Yeni Haber

Geçtiğimiz haftalarda iOS ile WhatsApp arasında küçük çaplı bir krize neden olan sticker olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz ay içerisinde Android ve iOS kullanıcıları için devreye giren 'Sticker' özelliği, WhatsApp'a bayağı renk katmıştı. Ancak Apple, bu heyecana biraz limon sıkmış ve bütün sticker paketlerini App Store'dan silmişti.

Çalışmak için farklı bir mobil uygulamaya ihtiyaç duyan herhangi bir yazılımı bünyesinde barındırmayacağını beyan eden Apple ile WhatsApp arasındaki buzlar eriyor gibi. Nitekim son gelen güncelleme ile WhatsApp'ın içindeki Sticker uygulamasına yönlendiren kısayol kaldırıldı.

Bu aşamada WhatsApp'ın Android'de uyguladığı yöntemi burada devam ettirmesi mümkün değil. Ya iOS için sticker özelliğinden tamamen vazgeçecekler ya da sticker paketlerini uygulama içerisinden indirilecek hale getirecekler. Son yaptıkları jestle, ikinci seçeneğe daha yakın olunduğunu da söyleyebiliriz.