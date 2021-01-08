WhatsApp tarafından yapılan yeni bir açıklama, yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanmaması durumunda Türkiye'deki kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edemeyeceğini doğruladı. Ancak yapılan açıklamaya göre, bu durum AB ülkelerinde geçerli olmayacak.

WhatsApp, yayınlanan yeni gizlilik sözleşmesi güncellemesi hakkında akıllarda oluşan soru işaretlerini yanıtlamak için bir açıklama yaptı. WhatsApp sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, 8 Şubat tarihine kadar onaylanması gereken yeni gizlilik sözleşmesi AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamıyor.

Açıklamada sözleşmede kapsama dışı kalan ülkeler 'Avrupa bölgesi' olarak anılıyor. Bu bahsi geçen ülkelerdeki kullanıcıların verileri, reklam ya da benzer amaçlarla Facebook şirketleri ile paylaşılamayacak.

Türkiye için ise durum daha önceki haberlerimizde de değindimiz gibi. Ülkemizdeki WhatsApp kullanıcıları, uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyorlarsa 8 Şubat tarihine kadar yeni sözleşmeyi kabul etmek zorundalar. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar, bu tarihten itibaren uygulamayı kullanamayacaklar.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi hangi ülkelerdeki kullanıcılar için geçerli olmayacak?

WhatsApp'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre yeni gizlilik sözleşmesi; Almanya, Andorra, Avusturya, Azorlar, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası, Guadeloupe, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanarya Adaları, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs’taki Birleşik Krallık egemenlik bölgeleri (Ağrotur ve Dikelya), Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Maderia, Malta, Man Adası, Manş Adaları, Martinique, Mayotte, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Réunion, Romanya, Saint-Martin, San Marino, Slovakya, Slovenya, Vatikan ve Yunanistan'daki kullanıcılar için geçerli değil.

WhatsApp, bu yeni gizlilik sözleşmesi ile hangi verilerimize erişebilecek?

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi ile birlikte hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, üçüncü taraftan sağlanan bilgilerin tamamına erişebilecek. Erişilen bu bilgilerin her biri tüm Facebook şirketleri ile paylaşılarak reklam ve benzeri pek çok işlem için kullanılabilecek.