Evde veya ofiste bazen internet bağlantısı, modemin kapsama alanı dışında kalan noktalarda hiç çekmiyor. Bu gibi durumlarda, Wi-Fi sinyal güçlendiricileri devreye sokarak sorunu kolaylıkla çözebilirsiniz.

Yüksek hızlı internet bağlantısına rağmen zaman zaman belirli noktalarda sinyal zayıflığı yaşanabiliyor. Bu noktada Wi-Fi sinyal güçlendirici, basit bir kurulumla sorunu kökünden hallediyor. Bazı Wi-Fi sinyal güçlendiricileri, evinizde ek bir modem gibi geniş bir kapsama alanı sağlayabilir. Peki Wi-Fi güçlendirici ne işe yarar?

Wi-Fi bağlantısının zayıf olduğu ve internetin çekmediği yerlerde kablosuz sinyali tekrarlayan bir cihazdır bu güçlendiriciler. Yani Wi-Fi, her köşede bu cihazlar sayesinde çekebilecek duruma geliyor. Ancak Wi-Fi sinyal güçlendirici seçimi de bir o kadar önemli. Piyasada pek çok ürün var, fakat birçoğu beklenilen etkiyi yaratmayabiliyor. Biz de sizler için en iyi Wi-Fi güçlendiricilerini listeledik.

Evin her köşesinde internet bağlantısını sağlayacak Wi-Fi sinyal güçlendiriciler:

Xiaomi Mi Wifi Pro

Tenda A9

TP-Link

Asus RP-N12

Mercusys ME30

Akıllı telefonla kontrol edebileceğiniz: Xiaomi Mi Wifi Pro

Temel özellikleri:

2x2 harici anten 2.4 GHz, 300 Mbps 802.11b/g/n 16 cihaza kadar bağlantı Kolay kurulum

Xiaomi Mi Wifi Pro, 300 Mbps hızında veri transferi sağlayarak hızlı ve stabil bir internet bağlantısı sunuyor. Akıllı anten teknolojisi sayesinde sinyal gücünü en üst düzeye çıkarır ve sinyal zayıflığı yaşanan noktalarda bile güçlü bir bağlantı sağlar. Bu sayede evinizin her odasında kesintisiz bir internet deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.

Kolay kurulumu ve kullanımıyla dikkat çeken Xiaomi Wifi güçlendirici, akıllı telefonunuz üzerinden yönetilebilir.

Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ölü WiFi bölgelerini ortadan kaldıran: Tenda A9

Temel özellikleri:

300Mbps 802.11n hız İki adet 3 dBi harici anten Tek tuşla Wi-Fi kapsama alanını genişletme özelliği Akıllı Wi-Fi Sinyal Gücü LED göstergesi 802.11n standart kablosuz router'lar ve Wi-Fi DSL ile uyumlu Ağ adını (SSID) gizleme modu

Tenda A9, mevcut Wi-Fi kapsama alanını genişletmek ve sinyal gücünü artırmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Tek bir tuşla genişletme işlevi, akıllı sinyal LED göstergesi ve duvara monte edilebilir tasarımı ile kullanıcıların kablosuz ağlarını kolaylıkla güçlendirmesine olanak tanıyor. A9, ölü Wi-Fi bölgelerini ortadan kaldırmak ve ağınızı optimize etmek için oldukça ideal bir seçenek olabilir.

Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Range Extender moduyla çok güçlü: TP-Link TL-WA854RE

Temel özellikleri:

2.4GHz 802.11b/g/n 300Mbps maksimum hız Tether uygulaması Dahili LED göstergesi İki adet anten

TP-Link TL-WA854RE 300Mbps modelindeki Range Extender modu sayesinde kablosuz sinyalini önceden ulaşılması zor olan veya kablo bağlantısının zor olduğu alanlara sorunsuz bir şekilde yükseltmektedir. Ürünün dikkat çeken özelliklerinden biri boyutunun portatif olması ve tek tuşla kurulum özelliği kolaylığı. Tether uygulaması, herhangi bir mobil cihazı kullanarak kolay erişim ve yönetim imkanı sunarken TP-Link Wifi güçlendirici, akıllı sinyal göstergesi sayesinde en uygun konumu bulmayı sağlıyor.

Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kolay kurulum imkanı sunan: Asus RP-N12

Temel özellikleri:

300 Mbps MIMO anten Akıllı LED sinyali 802.11b/g/n 2.4 GHz Kolay kurulum Roaming Assist

Asus, sağladığı güçlü Wi-Fi sinyali sayesinde, ulaşılamayan noktalara bile kesintisiz bağlantı sağlıyor. Tek tuşla kurulum özelliği ile hızlı ve kolay bir şekilde kullanıma hazır hâle getirebileceğiniz Asus Wifi güçlendirici, Tether uygulamasına sahip olduğu için mobil cihazlardan da rahatça yönetilebilir. Ayrıca Universal Repeater moduyla mevcut Wi-Fi sinyalini güçlendirerek daha geniş bir kapsama alanı elde edebilirsiniz.

Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kablosuz gücünün yanında Ethernet bağlantısı da destekleyen: Mercusys ME30

Temel özellikleri:

Tek dokunuşla kurulum Sinyal gösterge ışığı 802.11a/n/ac 5 GHz, 802.11b/g/n 2.5 GHz 10/100 Mbps kablolu bağlantı 1,2 Gbps Dual Band Wi-Fi

Mercusys, tıpkı diğer güçlendiriciler gibi birçok özelliği içinde barındırdığı için en iyi Wi-Fi sinyal güçlendirici kategorisinde yerini alıyor. Mercusys ME30, uygun fiyatlı ve bol özellikli bir access point modelidir. 1,2 Gbps'ye varan birleşik hızı ile güçlü bir Wi-Fi genişletme yeteneği sunuyor. Tek dokunuşla kurulumuyla, tak-çalıştır mantığıyla kolaylıkla kurulabilir ve taşınabilir özellikte. Ayrıca PC'ler, IPTV'ler ve oyun konsolları için hızlı kablolu bağlantılar sağlaması da büyük avantaj.

Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: