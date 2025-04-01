Runway’in yeni yapay zekâ modeli Gen-4 ile birlikte metin ve görsellerle kısa, sahne tutarlılığı yüksek videolar üretebiliyor olacak.

Runway’in yeni yapay zekâ modeli Gen-4 sonunda tanıtıldı. Artık sadece birkaç satır yazarak kısa videolar üretmek mümkün hâle geliyor.

Haziran'da tanıtılan Gen-3’ün yerini alan yeni model, videoları daha yüksek çözünürlükte ve sahneler arasındaki tutarlılığı koruyarak oluşturabiliyor olacak.

Sahneler arası bütünlüğü koruyarak içerik üretiyor

Runway, yeni modelin sahneler boyunca karakter, mekân ve nesne bütünlüğünü koruyabildiğini açıkladı. Kullanıcıların yalnızca metin değil, görsel girdilerle de sistemden çıktı alabildiğini ifade etti. Gen-4’ün farklı kamera açıları ve perspektiflerde içerik üretebildiğini aktaran şirket, modelin en fazla 10 saniyelik videolar oluşturabildiğini ve çözünürlüğün 1280x720 piksel ile sınırlı olduğunu duyurdu. Videolar saniyede 24 kare hızında hazırlanırken, sistemin şu an için yalnızca ücretli aboneler tarafından kullanılabildiği bilgisi paylaşıldı.

Runway, modelin fiziksel gerçeklik kurallarına daha uygun videolar oluşturduğunu belirtti. Şirket, üretilen içeriklerin yapay zekâ tarafından hazırlandığının anlaşılmasının artık daha zor olduğunu ve sistemin farklı stillere sorunsuz şekilde uyum sağladığını da paylaştı.