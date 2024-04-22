Microsoft, Windows 11'in Ayarlar sayfasında yeni bir reklam göstermeye başlayacak. Oyuncular, bu reklam ile Game Pass aboneliği satın almaya yönlendirilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 için "22635.3500" kodlu beta sürümü yayımladı. Bu beta sürüm, beraberinde dikkat çeken bir gelişmeyi getirdi. Yeni sürümü kullanmaya başlayan bazı kullanıcılar, Windows 11'in Ayarlar bölümünde reklam görmeye başladıklarını bildirdiler.

Windows 11'in Ayarlar bölümüne eklenen yeni reklamında, Game Pass abonelikleriyle ilgili bilgiler paylaşıldığını görüyoruz. Kullanıcılar, buradan Game Pass satın almalarına yönelik detaylar görüyorlar.

Tüm kullanıcılara gösterilmeyecek

Edinilen bilgilere göre Windows 11'in Ayarlar sayfasına eklenecek Game Pass reklamı, tüm kullanıcılara gösterilmeyecek. Bu reklam, bilgisayarında aktif olarak oyun oynayan Windows 11 Home ve Windows 11 Pro kullanıcıları görecek.

Microsoft'un Windows 11'de test ettiği yeni reklamı son kullanıcıya ne zaman ulaştıracağı belli değil. Ancak artık şunu kabullenmeliyiz ki Microsoft, Windows 11'de bulduğu her boşluğu küçük reklamlarla dolduracak. Bakalım kullanıcıların tepkisi nasıl olacak.