Windows 11'in Ekran Alıntısı Aracı'na gelecek olan yeni özellik, ekrandaki her türlü yazıyı anında alabilmenize olanak tanıyacak.

Windows 11’in Ekran Alıntısı Aracı, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir özellik kazanıyor.

Gelecek olan yeni Windows 11 güncellemesinde Ekran Alıntısı Aracı artık ekrandaki herhangi bir metni anında tanıyacak ve doğrudan bu metni kopyalamanıza olanak tanıyacak.

Windows'a gelecek olan özelliklere dair sızıntılarıyla tanınan PhantomOfEarth’in paylaştığı bilgilere göre bu yeni özellik Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisini kullanıyor.

Artık tek tıkla metinleri çıkarabileceksiniz

Kullanıcılar, Ekran Alıntısı Aracı’nı açarak 'Metin Çıkarma' özelliğini seçtikten sonra metnin bulunduğu alanın etrafına bir kutu çizecek. Araç, seçili metni otomatik olarak tanıyıp vurgulayacak ve kopyalama seçeneği sunacak.

Mevcut OCR özelliğinden farklı olarak, bu yeni yöntem bir ekran görüntüsü almayı gerektirmeyecek. Kullanıcılar doğrudan ekranda gördükleri metni alıp istedikleri yere yapıştırabilecek. Bu da hem hız hem de kullanım kolaylığı açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

Windows 11'in Insider sürümündeki testlerde eğer her şey yolunda giderse bu kullanışlı özellik yakın zamanda Windows 11’in kararlı sürümüne gelebilir.

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