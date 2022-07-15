Microsoft'un işletim sistemleri ile ilgili yol haritasını değiştirdiği iddia edildi. Söylentilere göre Microsoft, bundan sonra her üç yılda bir yeni işletim sistemi yayınlayacak. Bu bağlamda; Windows 12 için belirtilen tarihse 2024.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un işletim sistemi Windows ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Windows Central'dan Zac Bowden'ın iddiasına göre Microsoft, önümüzdeki yıllar için belirlediği yol haritasında değişikliğe gitti. Microsoft'taki kaynaklarına güvenen Bowden'a göre teknoloji devi, bundan sonra her üç yılda bir büyük yenilikler içeren bir Windows sürümü yayınlayacak.

İddiayı genişletmek gerekirse; bundan sonra her üç yılda bir, yeni bir işletim sistemi ile tanışacağız. Bu yeni süreç, Windows 11'in piyasaya sürüldüğü 2021 yılı itibarıyla başladı. Eğer iddialar gerçekse, 2024 yılında Windows 12 ile, 2027 yılında ise Windows 13 ile tanışma imkanı yakalayacağız.

Diğer işletim sistemleri, desteklenmeye devam edecek

Microsoft'un işletim sistemleriyle ilgili aldığı yeni karar, eski versiyonları pek de etkilemeyebilir gibi görünüyor. Zira iddialara göre Microsoft, Windows 12'yi yayınladıktan sonra da Windows 11 için çalışmaya devam edecek. Şirketin 2023 yılı itibarıyla yılda dört defa yeni özellikler içeren güncellemeler yayınlayacağı iddia ediliyor. Yani mevcut güncelleme programı, ilerleyen süreçte de devam ettirilecek. Ancak bunun ne kadar verimli olacağı net değil.

Windows 12 demişken; bu işletim sistemiyle ilgili hiçbir bilgi olmadığını söylemek gerek. İşletim sisteminin Windows 11'den ne gibi farklılıklar sunacağı, nelerin değişeceği bilinmiyor.

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