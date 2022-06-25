Birileri demiş öldü, söyleyin onlara kral geri döndü. Aldığımız bir habere göre Windows 98, uzayda hâlâ yaşıyor zira 20 yıl sonra bir güncelleme aldı. Gelin kafanız daha fazla karışmadan içeriğe geçelim.

Windows XP kadar efsane olmayan ancak Windows işletim sistemi için bir devrim niteliğinde olan Windows 98, 20 yıldan uzun bir süredir güncelleme almıyordu çünkü neden alsın? Hiçbir yerde kullanılmıyordu. Değil mi?

Değil. Windows 98, uzay görevlerinde kullanılan ve yıllar önce gönderilmiş araçlarda hâlâ kullanılıyor. Hatta Avrupa Uzay Ajansı’nın 19 yıl önce Mars’ta su aramak için gönderilen robotu, 19 yıldan sonra Windows 98 işletim sistemi için yeni bir güncelleme aldı.

Windows 98 dünyada değil ama uzayda yeni bir güncelleme aldı

Avrupa Uzay Ajansı, gelen Windows 98 güncellemesinin uzay aracının Mars'ı ve uydusu Phobos'u daha ayrıntılı seviyelerde incelemesini sağlayacağını söyledi. Mars Express görevi kapsamında Mars’a giden Mars Gelişmiş Yeraltı ve İyonosferik Sondaj (MARSIS) cihazı, 40 metre uzunluğundaki antenini kullanarak gezegene düşük frekanslı radyo dalgaları gönderiyor.

Bu dalgaların çoğu gezegenin yüzeyinden yansıyor, ancak önemli miktarları kabuktan geçiyor ve buz, toprak, kaya ve su dahil olmak üzere yüzeyin altındaki farklı madde katmanları arasındaki sınırlarda yansıtılıyor.

Bilim insanları yansıyan sinyalleri inceleyerek Mars yüzeyinin altındaki yapıyı birkaç kilometre derinliğe kadar haritalayabilir ve kutuplardaki buzulların kalınlığı ve bileşimi ile volkanik ve tortul kaya katmanlarının özellikleri gibi özellikleri inceleyebilir.

Uzay ajansı, güncellemeyi alan donanımın özellikleriyle ilgili çok fazla ayrıntıya girmedi, ancak cihazda muhtemelen Pentium 90 işlemci bulunuyor, yani potansiyel olarak o uzay aracında Doom gibi klasik oyunları çalıştırabilirsiniz. Mars’ın sırlarını keşfetmenin yanı sıra tabii. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.