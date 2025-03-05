Windows 11'in Not Defteri uygulamasına yapay zekâ destekli metin yeniden yazma özelliği eklendi. Özelliğin kullanımı belirli kısıtlamalara sahip.

Microsoft, Windows 11'in Not Defteri uygulamasına "Yeniden Yaz" adlı yapay zekâ destekli bir özellik ekledi. Kullanıcıların seçili metinleri farklı varyasyonlarla yeniden yazmasına olanak tanıyan bu özellik, belirli kısıtlamalarla birlikte sunuluyor.

Kullanıcılar ise Windows 11'in Not Defteri'ne eklenen bu özellik ile birlikte OpenAI'ın ChatGPT modelini kullanarak seçili metni yeniden düzenleyebiliyor olacak. İşte detayları!

Yeniden Yaz özelliği küresel çapta kullanıma sunuldu

Kullanıcılar aynı zamanda ton, uzunluk ve format gibi belirli kriterlere göre üç farklı yeniden yazım seçeneği arasından tercih yapabiliyor olacaklar. Ancak bu özellikten tam anlamıyla faydalanabilmek için Microsoft 365 aboneliği gerekiyor olacak. Ücretsiz kullanım için belirli bölgelerde sınırlı sayıda kredi veriliyor, ancak bu krediler yalnızca özelliği denemeye yetecek kadar.

Microsoft’un resmi belgelerinde özellik hâlâ test aşamasında olarak görünse de, güncellenen Not Defteri sürümüyle birlikte küresel çapta kullanıma sunulmaya başlandı. Daha önce yalnızca ABD'de test edilen bu özellik, artık dünya genelindeki kullanıcılara açılmış durumda.

Not Defteri'ne eklenen yapay zekâ destekli metin yeniden yazma özelliğinin bazı kullanıcılar için işlevsel olabileceği belirtildi. Ancak, bu özelliğin tam kullanım için Microsoft 365 aboneliği gerektirmesi ve Not Defteri’nin giderek daha fazla özellikle genişletilmesinin, uygulamanın geleneksel ve sade yapısını korumasını isteyen kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtığı aktarıldı.