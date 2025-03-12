Microsoft, uzaktan farklı cihazları kontrol etmeye yarayan Uzak Masaüstü uygulamasına desteği keseceğini duyurdu. Onun yerine direkt Windows uygulaması kullanılacak.

Microsoft, uzun yıllardır Uzak Masaüstü ismi verilen bir uygulamayı Windows kullanıcılarına sunuyordu. Bu uygulama, basitçe anlatacak olursak başka bir Windows cihazı uzaktan kullanmaya yarıyordu.

Şirket tarafından yapılan yeni bir açıklama, Uzak Masaüstü uygulamasının yakında kullanımdan kaldırılacağını gösterdi. Ancak endişelenmeye gerek yok çünkü bunun yerine direkt olarak Windows uygulamasından kullanılabilecek.

27 Mayıs’ta kaldırılacak

Açıklamaya göre Uzak Masüstü uygulamasının desteği, 27 Mayıs 2025 tarihinde kesilecek. Bu tarihten itibaren kullanıcılar, özelliği Windows uygulamasından kullanacaklar. Windows uygulaması, eylül ayında birçok farklı cihaz türü için sunulmuştu. Bu uygulama yoluyla uzaktan bağlanmayı kullanacaklar.

Uzak Masaüstü uygulamasının Microsoft’un 20 yıldan fazla uzun süredir Windows cihazlarda sunduğu Uzak Masaüstü Bağlantı (Remote Desktop Connection) uygulamasından farklı olduğunu belirtelim. O uygulama, 27 Mayıs sonrası da Windows 11 üzerinden kullanılmaya devam edecek.