Microsoft, WordPad uygulamasının ne zaman kullanımdan kaldırılacağını açıkladı. Buna göre bir sonraki güncellemede uygulamanın yüklenmesi durdurulacak. Devam eden güncellemelerde ise WordPad, yüklü olan bilgisayarlardan da kaldırılacak.

Günümüzde metin dosyası oluşturmak istediğimizde Microsoft Word ve Google Dokümanlar gibi pek çok kullanışlı araç bulunuyor. Ancak takvimleri yaklaşık 30 yıl öncesine götürdüğümüzde elimizde çok fazla seçenek yoktu. Microsoft, Windows 95 ile birlikte kullanıcılara alışık olduğumuz WordPad'i piyasaya sürdü.

Geçtiğimiz yıl Microsoft çok da sürpriz olmayan bir açıklama yaparak WordPad'in fişinin çekileceğini açıklamıştı. Windows 11 Insider Preview Build 26020 sürüm notları, WordPad'e ne zaman ve ne şekilde veda edeceğimizi ilan etmiş oldu. WordPad'in emekliye ayrılması, Microsoft'un bir sonraki kararlı güncellemesiyle gerçekleşecek.

WordPad uygulaması yakında yüklü olduğu bilgisayarlardan da kaldırılacak

Microsoft'un açıklamasına göre Windows 11 Build 26020'den itibaren Windows 11 için temiz kurulum gerçekleştirildiğinde WordPad uygulaması otomatik olarak kurulmayacak. Daha sonraki güncellemelerle birlikte ise WordPad uygulaması, yüklü olduğu bilgisayarlardan da kaldırılacak ve uygulama kullanıcı istese de yeniden yüklenemeyecek. Böylece WordPad uygulaması, kalıcı olarak kullanımdan kaldırılmış olacak.

WordPad ne zaman kullanıma sunuldu? Ne işe yarıyordu?

WordPad uygulaması ilk kez 1995 yılında, Windows 95 işletim sistemi ile birlikte kullanıma sunuldu. Microsoft Write uygulaması yerine yayımlanan uygulama, NotePad uygulamasından daha gelişmiş olsa da Microsoft Word kadar fazla özellik sunmuyordu. Microsoft, 30 yıla yakın sürede WordPad'i güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirmeye çalışsa da özellikle Google Doküman'ların ücretsiz bir şekilde daha iyi bir seçenek sunması, WordPad'in atıl bir duruma düşmesine neden oldu.

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