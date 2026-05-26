Xiaomi, yeni kablosuz kulaklığı Redmi Headphones Neo’yu resmen satışa sundu. 72 saate kadar pil ömrü, 42 dB aktif gürültü engelleme, Bluetooth 5.4 ve Hi-Res ses desteğiyle gelen kulaklık, fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Xiaomi, uygun fiyatlı teknoloji ürünleri tarafındaki iddiasını bu kez yeni kulaklığıyla sürdürmeye hazırlanıyor. Şirketin Japonya’da satışa çıkardığı Redmi Headphones Neo, özellikle sunduğu pil ömrü ve aktif gürültü engelleme özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

İlk bakışta standart bir kablosuz kulaklık gibi görünse de cihazın teknik özellikleri, fiyat segmentinin üzerinde bir deneyim vadettiğini gösteriyor. Özellikle uzun pil ömrü isteyen kullanıcılar için Redmi Headphones Neo oldukça güçlü bir alternatif olabilir.

72 saat pil ömrü ve 42 dB ANC desteğiyle geliyor

Xiaomi’nin yeni kulaklığı, 42 dB seviyesine kadar adaptif aktif gürültü engelleme (ANC) desteği sunuyor. Bu sistem; dış ortam seslerini analiz ederek gürültü engelleme seviyesini otomatik şekilde ayarlayabiliyor. Şirket ayrıca üçlü mikrofon sistemi ve yapay zekâ destekli görüşme iyileştirmeleri sayesinde telefon konuşmalarında daha net ses vadettiğini söylüyor.

Ses tarafında ise 40 mm büyüklüğünde titanyum kaplamalı dinamik sürücüler bulunuyor. Xiaomi’ye göre bu sürücüler daha güçlü baslar ve daha temiz tizler sunuyor. Ayrıca kulaklık, USB-C üzerinden kablolu bağlantıda Hi-Res Audio desteği de sağlayabiliyor.

Özellikleri

Özellik Redmi Headphones Neo Sürücü 40 mm dinamik sürücü ANC 42 dB adaptif ANC Bağlantı Bluetooth 5.4 Pil ömrü 72 saate kadar Hızlı şarj 10 dakikada 5 saat kullanım Mikrofon AI destekli üçlü mikrofon Ses desteği Hi-Res Audio (kablolu) Ağırlık 263 gram Renk seçenekleri Siyah, beyaz

Fiyatı, özelliklerine göre oldukça iddialı görünüyor

Redmi Headphones Neo’nun Japonya’daki resmi satış fiyatı 7.980 yen olarak açıklandı. Bu da güncel kurla yaklaşık 50 dolar seviyesine denk geliyor. Bazı mağazalarda ürünün daha düşük fiyatlarla listelenmeye başladığı da belirtiliyor.

Kulaklık ayrıca çift cihaz bağlantısı, Fast Pair desteği, EQ özelleştirme seçenekleri ve Xiaomi Earbuds uygulaması üzerinden gelişmiş kontrol gibi ek özelliklerle geliyor. Kısacası Xiaomi, bu modelle fiyat-performans tarafında yine güçlü bir hamle yapmış gibi görünüyor.