Microsoft'un, Paint ve Ekran Alıntılama Aracı'nın ardından hangi uygulamayı güncelleme radarına soktuğu belli oldu.

Microsoft, Windows işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını sürekli devam ettirirken hem hataları -olabildiğince- kapatmaya hem de Apple gibi rakiplerinin gerisinde kalmamaya çalışıyor. Bunu yaparken de sistem kararlılığını sağlamak adına yapılan güncellemelerin yanında, uygulamalarını da günümüzün ihtiyaçlarına uyarlıyor.

Buna en büyük örnek olarak Paint’i göstersek hata yapmış olmayız herhalde. Zira başta basit bir çizim programı olan uygulama, günümüzde 3 boyutlu modellemenin yapılabildiği bir versiyona sahip. Bu tür yenilikleri getirmeye devam eden şirket, en son olarak Fotoğraflar uygulamasına da el attı.

Ürün fotoğraflarını düzenleme, logo silme ve fotoğraf çevresinde oynama yapma artık daha kolay olacak.

Şirketin yayınladığı 2023.11110.8002.0 numaralı güncelleme, gelişmeleri önceden test etme fırsatı yakalayan Windows Insider’larına ulaştı. Söz konusu güncelleme, üstteki görselde de görebileceğiniz üzere uygulamaya arka plan silme özelliğini getiriyor. Bunun haricinde arka planı silmek yerine değiştirmeyi sağlayan “Replace” kısmı da dikkat çekiyor. Son olarak arka planı tek tıkla bulanık hâle de getirebiliyorsunuz.

Altta ise arka planda düzenleme yapmanızı sağlayan arka plan fırçası yer alıyor. Bunun haricinde arayüz genelinde de bazı butonların yeri değiştirilerek iyileştirmeler yapılmış. Bunu yapmak için birbirinden farklı sitelerde ve fotoğraf düzenleme uygulamalarında gezmek zorunda olanlar için söz konusu özelliğin nefes aldıracağı kesin.

Dediğimiz gibi, şu an için özellik Insider kullanıcılarına iletiliyor. Bu bağlamda genel kullanıcıya ulaşması da uzun sürmeyecektir. Eğer beklemek istemiyorsanız, siz de kolayca Insider olabilirsiniz.