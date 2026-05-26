HONOR; Earbuds Clip Pro kulaklığını, Watch 6 Plus akıllı saatini ve Honor 600e telefonunu tanıttı. Yeni ürünler; uzun pil ömrü, yapay zekâ özellikleri, yüksek parlaklıklı AMOLED ekranlar ve 108 MP kamera gibi iddialı detaylarla geliyor.

HONOR, ekosistemini büyütmeye devam ediyor. Şirket bu kez tek bir ürünle değil; kulaklık, akıllı saat ve telefon olmak üzere üç farklı kategoride yeni modellerle karşımıza çıktı. Tanıtılan ürünler HONOR Earbuds Clip Pro, HONOR Watch 6 Plus ve Honor 600e oldu.

Yeni ürünlerin ortak tarafı ise pil ömrü ve yapay zekâ özelliklerine yapılan vurgu. Kulaklık tarafında 47 saate varan kullanım süresi, akıllı saatte 35 güne kadar pil ömrü, telefonda ise 108 MP kamera ve özel AI butonu dikkat çekiyor. Gelin HONOR’un yeni ürünlerine yakından bakalım.

HONOR Earbuds Clip Pro, kulağın içine girmeyen tasarımıyla geliyor

HONOR Earbuds Clip Pro, klasik kulak içi kulaklıklardan farklı olarak açık kulaklı bir tasarımla geliyor. Yani bu kulaklık kulağınızın içine tamamen yerleşmiyor, klips gibi kulağa tutunuyor. Bu sayede hem müzik dinleyebiliyor hem de çevrenizde olup bitenleri duymaya devam edebiliyorsunuz.

Kulaklıkta 10,8 mm çift manyetik titanyum kaplamalı sürücüler bulunuyor. Daha basit anlatmak gerekirse HONOR, bu modelde daha güçlü ve temiz bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Hi-Res Audio ve LHDC 5.0 desteği de kulaklığın ses kalitesini artıran önemli detaylar arasında yer alıyor.

HONOR Earbuds Clip Pro özellikleri

Özellik HONOR Earbuds Clip Pro Tasarım Açık kulaklı, klips tipi C form Sürücü 10,8 mm çift manyetik dinamik sürücü Ses desteği Hi-Res Audio, LHDC 5.0 Bağlantı Bluetooth 5.4 Mikrofon Hava iletimli ve kemik iletimli mikrofon Gürültü azaltma Görüşmeler için gürültü azaltma Dayanıklılık IP55 Yapay zekâ AI çeviri, sesli not alma Pil ömrü Kulaklıkta 11 saat, kutuyla 47 saate kadar Renkler Prism Black, Rose Gold

Kulaklığın en dikkat çeken taraflarından biri de yapay zekâ özellikleri. HONOR Earbuds Clip Pro, AI çeviri desteğiyle yabancı dilde yapılan konuşmaları anlamayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Ayrıca tek dokunuşla sesli not alma ve çift cihaz bağlantısı gibi pratik özellikler de sunuluyor.

HONOR Watch 6 Plus, şarj derdini azaltmak isteyenlere hitap ediyor

HONOR’un yeni akıllı saati Watch 6 Plus, özellikle pil ömrüyle öne çıkıyor. Saatte 1000 mAh batarya bulunuyor ve standart kullanımda 17 güne kadar pil ömrü vadediliyor. Uzun pil modunda ise bu sürenin 35 güne kadar çıkabildiği belirtiliyor. Yani her gece şarja takılan saatlerden biraz farklı bir modelle karşı karşıyayız.

Saatin ekran tarafında 1,46 inç AMOLED panel yer alıyor. 3000 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, güneş altında daha rahat görüntüleme sağlamayı hedefliyor. Ayrıca çift bant GPS desteği sayesinde konum takibinin daha hassas yapılması bekleniyor.

HONOR Watch 6 Plus özellikleri

Özellik HONOR Watch 6 Plus Ekran 1,46 inç AMOLED Çözünürlük 464 x 464 piksel Parlaklık 3000 nit tepe parlaklık Batarya 1000 mAh Pil ömrü Standart kullanımda 17 gün, uzun pil modunda 35 gün Konum Çift bant L1+L5 GPS Dayanıklılık 5ATM, IP69 Spor modu 120’den fazla spor modu Sağlık takibi Kalp atış hızı, tansiyon, uyku apnesi Yapay zekâ AI Coach, AI koşu analizi, YOYO asistan Bağlantı NFC, Bluetooth 5.4, Bluetooth arama

HONOR Watch 6 Plus, sağlık ve spor takibi tarafında da dolu bir model. Kalp atış hızı, tansiyon, uyku apnesi ve risk raporları gibi verileri takip edebiliyor. 120’den fazla spor modu da saati yalnızca bildirimlere bakmak için değil, düzenli egzersiz takibi için de kullanışlı hâle getiriyor.

Saatte ayrıca AI Coach ve AI koşu analizi gibi özellikler bulunuyor. Bu özellikler, yaptığınız egzersizleri analiz ederek daha anlaşılır geri bildirimler vermeyi amaçlıyor. YOYO sesli asistan desteği de saatin yapay zekâ tarafındaki en dikkat çekici detaylarından biri.

Honor 600e, 108 MP kamera ve özel AI butonuyla ortaya çıktı

HONOR’un tanıttığı bir diğer ürün ise Honor 600e oldu. Telefon; Vital Green, Desert Gold ve Velvet Gray olmak üzere üç pastel renk seçeneğiyle listelendi. Metal yekpare gövde, ince tasarım ve kareye yakın kamera adası, cihazın tasarım tarafındaki öne çıkan detayları arasında.

Honor 600e’nin ekranında 6,6 inç AMOLED panel kullanılıyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı, 6500 nit tepe parlaklık ve 3840 Hz PWM karartma desteği sunuyor. Daha basit söylemek gerekirse telefon, hem akıcı bir ekran deneyimi hem de yüksek parlaklık hedefiyle geliyor.

Honor 600e özellikleri

Özellik Honor 600e Ekran 6,6 inç AMOLED Çözünürlük 1200 x 2600 piksel Yenileme hızı 120 Hz Parlaklık 6500 nit tepe parlaklık İşlemci MediaTek Dimensity 7100 GPU G610 MC2 RAM / Depolama 24 GB RAM + 512 GB depolama Arka kamera 108 MP ana + 5 MP ultra geniş açı Ön kamera 16 MP Batarya 6520 mAh Şarj 45W Yazılım Android 16 tabanlı MagicOS 10 Dayanıklılık IP66 Ağırlık 180 gram

Telefonun kamera tarafında 108 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor. Asıl dikkat çeken kısım ise AI Image to Video 2.0, çoklu görselden video oluşturma, AI silme ve AI ifade düzenleme gibi yapay zekâ destekli özellikler.

Honor 600e’de ayrıca özel bir AI butonu yer alıyor. Bu butona basılı tutulduğunda AI Draft, AI Memories, AI Subtitles, Circle to Search, AI Enhancement ve AI Creation gibi özelliklere erişilebiliyor. Yani HONOR, bu modelde yapay zekâyı menüler arasında kaybolmadan erişilebilir hâle getirmeye çalışmış.

HONOR’un yeni ürünlerinin fiyatları da belli oldu

HONOR Earbuds Clip Pro’nun Çin fiyatı 599 yuan olarak açıklandı. Kulaklık, Çin’de 29 Mayıs itibarıyla satışa çıkacak. HONOR Watch 6 Plus ise farklı versiyonlara göre 1299 yuan ile 1699 yuan arasında değişen fiyatlarla listelendi. Bu model de Çin’de 29 Mayıs’ta satışa sunulacak.

Honor 600e tarafında ise küresel pazardaki fiyat 505 euro olarak aktarılıyor. Telefonun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı. Aynı şekilde Earbuds Clip Pro ve Watch 6 Plus modellerinin de Türkiye satış tarihi veya Türkiye fiyatı şimdilik belli değil.