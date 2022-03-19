Dünyanın en etkileyici doğa fotoğraflarının seçildiği 'World Nature Photography Awards' sahiplerini buldu. Yarışmanın birincisi, Amerikalı fotoğrafçı Amos Nachoum oldu.

Altı kıtadan 20 ülkenin katılımıyla, gezegenimizin büyüleyici doğal hayatını yakalayan en iyi doğa fotoğraflarının belirlendiği World Nature Photography Awards’un (WNPA) kazananları belli oldu. Yarışmada manzara fotoğrafçılığından doğal yaşam alanındaki hayvanlara, foto muhabirliğinden insanın doğa ile etkileşimine kadar toplam 14 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmada yarışan fotoğraflar, biz insanların sebep olduğu onca yıkım ve olumsuzluğa rağmen gezegenimizin aslında ne kadar olağanüstü bir yer olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Yarışmanın büyük ödülünün sahibi ise, bir leopar fokunun savunmasız bir Gentoo penguenini avlama anını yakalamayı başaran Amerikalı fotoğrafçı Amos Nachoum oldu.

İşte büyük ödülü kazanan fotoğraf

Facing Reality (Gerçekle yüzleşmek), Amos Nachoum, ABD.

Bin dolarlık büyük ödülün sahibi olan Nachoum, ona birinciliği getiren fotoğrafı yakalamak için Antarktika Yarımadası’nda bulunan Plano Adası’nda gelgitin az olduğu ve fokların gizlice bir lagüne girerek avlandıkları doğru an için saatlerce sabırla beklemiş.

Yaptığı açıklamada “Saatlerce, Antarktika Yarımadası'ndaki uzak bir adada sığ bir lagün boyunca gelgitin gelmesini bekledim, “ ifadelerini kullanan Nachoum, “Otomatik bir saat gibi, leopar foku gelgitin hemen öncesinde geldi. Genç bir Gentoo pengueni yaklaştığında, fok şimşek hızıyla başını çevirerek onu ayaklarından yakalayıp derin sulara götürdü. “ şeklinde kaydetti.

Ancak Nachoum’u asıl şaşırtan şey, leopar fokunun Gentoo penguenini yemeden önce iki kez bırakması olmuş. Nachoum’un anlattıklarına göre leopar foku, her iki seferde de sanki oyun oynarcasına penguenin peşinden koşmuş; ancak penguen yine de onu bekleyen ölümden kaçmayı başaramamış.

Karşınızda yarışmanın diğer kazananları

Hayvan Portreleri

Family Moment, Tom Voerus, Fiji

Brown bear mother and her cubs, Neelutpaul Barunaindia, Hindistan.

Determination, Vince Burton, Birleşik Krallık.

Mothers Love, Avanka Fernando, Sri Lanka

Hayvan Davranışları

Rumble in the Jungle, William Fortescue, Birleşik Krallık

Vulture and fox feasting on wildebeest, Ashok Behera, Hindistan

Red billed queleas, Robert J. Ross, ABD.

Black Cormorants, Robert Maynard, Birleşik Krallık

Pacific tree frog, Shayne Kaye, Kanada

Ants Crossing, Teo Chin Leong, Singapur

Kentsel Vahşi Yaşam ve İnsan Hayatı

Humpback whale, Matthijs Noome, ABD.

Fox in the Netherlands, Alex Pansier, Hollanda.

Ice cave, Sabrina Inderbitzi, İsviçre.

Capturing the motion, Mike Eyett, Avusturya.

Doğa Sanatı ve Manzaralar

Landscape with trees, Federico Testi, İtalya.