WoW'da Mankirk'in Karısı 16 Yıl Sonra Nihayet Bulundu

World of Warcraft oyuncuları, Mankirk'in 16 yıldır kayıp olan karısını oyunun yeni versiyonunda cehenneme hapsolmuş halde buldu.

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve 2004’te oyunseverlerin beğenisine sürülen World of Warcraft, aradan geçen uzun yıllara rağmen MMORPG türünde en popüler oyunlardan biri olmaya devam ediyor.

Oyun, 16 yıl önce ilk kez yayınlandığında Horde oyuncuları, Barrens’ta quillboar saldırısı sırasında karısından ayrı olan Mankirk adlı bir orkla uzun bir savaş gerçekleştiriyorlardı. Aslına bakacak olursak savaşmaya çalışıyorlardı demek daha doğru olabilir zira Barrens, WoW’un en büyük bölgelerinden biriydi ve Mankirk’e hemen ulaşmanızı sağlayacak yönlendiriciler bulunmuyordu. Bu nedenle zaman zaman oyuncuların saatlerce Mankirk’i aradığı dahi oluyordu.

Mankirk’i saatlerce arayan oyuncular, Barrens’ın yerel sohbet odasında bitirilmesi fazlasıyla zor olan görev hakkında çeşitli şakalar yapmaya başladılar ve Mankirk ile asla ortaya çıkmayan karısı, WoW topluluğunda bir şaka konusu haline geldi. Nihayetinde oyuncular, haritada bir kadın ork cesedi buldular ve onun, Mankrik'in karısı olduğuna kanaat getirdiler.

Aslına bakacak olursak bu oyun içi minik hikaye hiçbir zaman resmileşmemişti ancak Blizzard, Cataclysm genişlemesinde Mankrik görevini oyundan kaldırdı ve oyunculara yıllarca ‘acı’ çektiren Mankrik'i, Olga adlı ölü karısının yanındaki bir anıta yerleştirdi.

Tam Mankrik görevinin oyundan kaldırılmasıyla bir şaka malzemesine dönen bu hikayenin de sona erdiği düşünülüyordu ki oyuncular, Warcraft’ın sonraki hayat versiyonunda Olga adında bir NPC bulgular. Azeroth'ta ölen Olga, işlediği suçlar ve gerçekleştirdiği savaşlar nedeniyle savaşın içine sıkışıp kalmış bir ölümsüz askerler diyarı olan Maldraxxus’a bir diğer deyişle cehenneme hapsedilmiş durumda.

World of Warcraft Shadowlands’in beta sürümüne erişimi olan oyuncular, Maldraxxus'un batı kesimindeki Burning Thicket'ta Olga’yı Ölümsüz Ordu'nun bir üyesi olarak canavarlarla savaşırken bulabilecek. Şu ana kadar devam eden şakalar, Olga’nın ‘zavallı’ bir karakter olduğunu varsayıyordu ancak Shadowlands’te cehenneme hapsedilmiş halde bulunan Olga, tahmin edilenin aksine sert, savaşçı bir karakter olarak karşımıza çıkmış oldu.