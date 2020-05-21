Wuhan’da Yabani Hayvanları Yemek ve Avlamak Yasaklandı

Koronavirüsün ortaya çıktığı şehir olan Wuhan’da yabani hayvan ticaretinin yasaklanmasının ardından şimdi de yabani hayvanların avlanması ve yenmesi yasaklandı.

Dünyanın dört bir tarafında etkili olan koronavirüs salgını ilk olarak Çin’in Hubei Eyaleti’nin merkezi olan Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştı. Uzun bir süre virüs salgını nedeniyle karantina altında kalan şehirde geçtiğimiz haftalarda karantina kaldırılmıştı.

Wuhan’da koronavirüs karantinası kaldırılmış olmasına rağmen şehirde virüs salgınına karşı alınan bazı önlemler hala uygulanmaya devam ediliyor. Uygulanan önlemlerin arasında yabani hayvan ticaretinin yasaklanması da yer alıyor.

Wuhan’da yabani hayvan avcılığı yasaklandı

Koronavirüs salgınının Wuhan’da bulunan bir yabani hayvan pazarından yayıldığı düşünülüyor. Bu nedenle Wuhan’da ve eyalette yabani hayvan çiftliklerine dair yeni kararlar alınmaya başlandı. Yapılan son açıklamaya göre Wuhan sınırları içinde yabani hayvan avcılığıyla beraber yabani hayvanları yemek yasaklandı.

Yeni uygulamayla ilgili açıklama yapan şehir yetkilileri, yabani hayvanların artık çiftliklere alınmasına izin verilmeyeceğini söylerken atılan adımların ulusal olarak yürütülen yabani hayvan yetiştiriciliğinin sona erdirilmesi planının bir parçası olduğunu belirttiler.

Bahsedilen ulusal plan, Çin’de yabani hayvan üretimini durdurmaya yönelik atılan ilk adım olarak değerlendiriliyor. Açıklanan plan hakkındaki çalışmalar Çin’in köpekleri, evcil hayvan olarak sınıflandırmasından iki ay sonra ortaya çıktı.

Wuhan’da yabani hayvanların avlanmasının yasaklaması yönünde adımlar atılmakla beraber, koronavirüs salgınının başladığı günlerden itibaren Wuhan’da vahşi hayvanların satışı yasaklanmıştı. Yapılan düzenlemede yabani hayvan avcılığı için bazı istisnalar da belirlendi. Bilimsel araştırma, salgın hastalıkların izlenmesi, yabani hayvanların nüfuslarının düzenlenmesi gibi özel durumlarda şehirde yabani hayvan avcılığına izin verilecek.

Yabani hayvan çiftliklerinde, çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi için teşvikler sunulacak

Hunan eyaleti yetkilileri yaptıkları bir açıklamayla hali hazırda yabani hayvan bulunan çiftliklerin, çiftlik hayvanları yetiştirmesi için bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladılar. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre yabani hayvan çiftliklerine çiftlik hayvanı yetiştirmelerini teşvik etmek için tazminat ödenecek. Yetkililer, çiftliklere yapılacak tazminat ödemelerinin çiftlikte bulunan yabani hayvan sayısına göre belirleneceğini açıkladılar.

Hunan eyaletinin komşusu olan Jiangxi eyaletinde de benzer bir plan hazırlandı. Ancak planın uygulamasının önünde büyük bir mali engel bulunuyor. Yetkililer eyalette 2.300’den fazla lisanslı yabani hayvan yetiştiricisi olduğunu ve toplam değerin ise 225 milyon dolar olduğunu açıkladılar.

Human Society International (HSI), Çin’deki yabani hayvan tüketiminin kabaca 18 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Ancak ülkede yabani hayvanların gıda maddesi olarak tüketilmesi, bu alandaki en büyük pazar değil.

HSI, Çin’deki yabani hayvan çiftliklerinin en büyük kazançlarının kürk satışı üzerinden olduğunu açıkladı. HSI’ya göre Çin’deki yabani hayvan kürkü endüstrisi 55 milyar dolar büyüklüğünde. HSI, şimdi bu çiftliklerin çiftlik hayvanlarını yetiştirmeye teşvik edileceğini açıkladı.