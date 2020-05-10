Yeni ölümcül koronavirüs salgınının ilk kez tespit edildiği kent olan Wuhan'da, bir ayı aşkın bir sürenin ardından ilk kez yeni vaka ortaya çıktı. Yeni vaka, hastalık semptomları gösterdikten sonra yapılan test sonucu COVID-19 olduğu ortaya çıkan 89 yaşındaki bir adam.

İlk kez Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayıldıktan sonra şu ana kadar 281.287 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs salgınının (COVID-19) ilk tespit edildiği kent olan Wuhan'da bir ayı aşkın bir süredir yeni COVID-19 vakasına rastlanmıyordu. Kentin halk komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, hastalık semptomları göstermesinin ardından test yapılan 89 yaşındaki bir erkekte COVID-19 tespit edildi.

89 yaşındaki Wuhanlının test yapılan eşinde de COVID-19 pozitif çıktı ancak onda hastalık semptomları görülmediği için 'asemptomatik' vakalar arasına dahil edildi. Yeni COVID-19 hastaları Wuhan'ın Dongxihu bölgesinde yaşarken, aynı bölgede öncesinde 20 pozitif vakanın görüldüğü ve bölgenin risk seviyesinin 'orta'ya yükseltildiği belirtildi. Yeni vaka, medya organlarının belirttiğine göre, Wuhan'da 3 Nisan'dan bu yana görülen ilk vaka. Çin'deki salgının merkezi olan Wuhan'da toplam 50.334 vaka ve 3.869 ölüm açıklanmıştı.

Sert karantina önlemleri alınmıştı

Çin yönetimi, salgının merkezi konumundaki Wuhan'ın da içinde yer aldığı Hubei eyaletinde çok sıkı karantina önlemleri uygulamıştı. 11 milyonluk kentteki karantina önlemleri 23 Ocak'ta başlamış ve 8 Nisan'da sona ermişti. Benzer önlemler Çin'in diğer bölgelerinde de alınırken Çin yönetimi vaka ve ölü sayısının kontrol altına alınmış olmasının nedeni olarak bu önlemleri gösteriyor.

Bugün, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ülke çapında toplam 14 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Reuters'ın bildirdiğine göre bu rakam, 28 Nisan'dan bu yana tek bir günde ulusal çapta yaşanan en büyük artış. Yeni vakaların çoğu Çin'in kuzeybatısındaki Jilin bölgesinde yer alan Shulan kentinde görüldü. Yerel yetkililer buna karşılık olarak bölgenin risk seviyesini 'yüksek' olarak belirlediler.

Çin aynı zamanda toplam vaka hesabına dahil edilmeyen 20 yeni asemptomatik vakanın tespit edildiğini duyurdu. Çin'deki toplam vaka sayısı 82.901, ölüm sayısıysa 4.633.