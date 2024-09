Xbox Game Pass'e Dört Yeni Oyun Geldi

Xbox Tokyo Game Show 2024 etkinliğinde dört oyunun daha Xbox Game Pass'e dahil edildiği açıklandı.

Japonya'da gerçekleştirilen Xbox Tokyo Game Show 2024 heyecan verici duyurular ile devam ediyor. Etkinlikte bugün için en çok öne çıkan duyuru, StarCraft: Remastered ve StarCraft II: Campaign Colleciton'ın Kasım 2024'te abonelik hizmetine ekleneceği olmuştu. Oyunseverlerin bazı yapımlara erişmek için ise beklemesi gerekmeyecek.

İşte Xbox Game Pass'e bugün eklenen yeni oyunlar

All You Need is Help PC, Xbox One, Xbox Series X|S Legend of Mana PC, Xbox Series X|S Trials of Mana PC, Xbox Series X|S We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie Xbox One, Xbox Series X|S

All You Need is Help nasıl bir oyun?

All You Need is Help, bulmaca oyunları ile platform oyunlarını birleştiren bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Amacımız ise bulmacaları çözüp bölümleri geçmek.

Legend of Mana nasıl bir oyun?

Yine eski bir oyunun yenilenmiş versiyonu olan Legend of Mana, JRPG hayranlarına keşfedecekleri yeni bir dünya ve tanışacak pek çok yeni karakter vaat ediyor.

Trials of Mana nasıl bir oyun?

Mana serisinin üçüncü oyunu olan Trials of Mana'nın tamamen yenilenmiş bu versiyonunda bu defa üç boyutlu bir dünya bizi bekliyor. Bu oyun da JRPG türünde ve pek çok renkli karakter barındırıyor.

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie nasıl bir oyun?

2005 yılında çıkan eğlenceli bulmaca oyununun yenilenmiş versiyonu olan bu yapımda sağda solda yer alan nesneleri toplayarak küremizi büyütmeye çalışıyoruz.