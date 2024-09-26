Microsoft, Xbox'ın mobil ve masaüstü uygulamalarına yepyeni özelliklerin yanı sıra konsollarına da önemli bir özellik getiriyor.

Microsoft, istek listesi bildirimleri ve oyunların güncellemelerinin kullanıcılara sunulmasında bazı değişiklikler getirecek olan yeni Xbox güncellemelerini açıkladı.

Microsoft geçtiğimiz gün 10.0.26100.2239 sürüm numarasıyla tanımlanan yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemede yer alan iki büyük yenilikten biri Xbox oyun güncellemelerini önceden indirme desteği. Yeni özelliği kullanmak için Oyunlarım ve Uygulamalarım menüsüne gitmek ve ardından Yönet ve Güncellemeler'i seçmek gerekiyor.

Konsollarda oyun güncellemeleri önceden indirilebilecek

Konsolunuz artık önceden indirilebilecek tüm Xbox oyun güncellemelerini burada görüntüleyecek. Elbette her güncelleme için bu mümkün olmayacak. Bahsi geçen oyunun geliştiricisi güncellemenin önden indirilebilmesine onay verirse güncellemeler önceden indirilebilecek.

Hâlihazırda bu özelliği destekleyen Xbox oyunlarından bazıları Minecraft, Sea of Thieves ve Pokemon rakibi Cassette Beasts. Microsoft, yakın gelecekte daha da fazla oyunun yayın öncesi güncelleme modelini benimseyeceği sözünü verdi.

İsteğe bağlı durumlarda yeni bildirimler gönderilecek

Yeni güncellemede sunulan ikinci yenilik, Microsoft'un konsollarında bildirimlerin çalışma şeklini değiştiriyor. Artık kullanıcının istek listesinde bulunan oyunlar piyasaya sürüldüklerinde, Xbox Game Pass kütüphanesine eklendiklerinde veya herhangi bir ücretsiz oynama fırsatı içerisinde yer aldıklarında bildirim gönderilecek. Bu yeni özellik varsayılan olarak aktif hâle gelecek ancak dilerseniz kapatabileceksiniz.

Xbox Game Pass mobil uygulaması kapatılıyor

Microsoft ayrıca Xbox Game Pass mobil uygulamasını kapatma kararı aldı. Uygulamanın özellikleri, daha akıcı ve birleşik bir kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla yakında Xbox uygulamasına entegre edilecek. Şirket bu geçiş sürecini Kasım ayında tamamlamayı planlıyor.

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