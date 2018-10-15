Xbox Live Gold'a Tarihin En Büyük Zammı Geldi

Microsoft, Türkiye'deki Xbox One sahiplerini küplere bindirecek zam planını devreye soktu. Xbox Live Gold, neredeyse %200 zamlandı.

Geçtiğimiz ay Microsoft tarafından duyurulan ve 15 Ekim'den itibaren geçerli olacağı belirtilen fiyatlar maalesef güncellendi. Dolar kurundaki hareketliliği aylık abonelik ve online oyun oynama bedellerine yansıtan Microsoft, belki de bu alanda tarihin en büyük zammına imza attı.

Bugün güncellenen fiyatlara göre Xbox Live Gold'un ve Xbox Game Pass'in aylık ücreti 29 TL'den 59 TL'ye, senelik ücreti ise 179 TL'den 439 TL'ye çıkarıldı. Oyun fiyatlarıyla zaten fena bir darbe yemiş olan Türkiye'deki oyuncular, böylece aylık abonelik sistemiyle de işi kurtaramayacaklar.

Firmaların değişken ve dalgalı döviz kurlarına göre pozisyon almalarını anlıyoruz ancak ülkenin alım gücünü ve oyuncuların ekonomik skalasını bu kadar göz ardı etmelerini kabul etmek mümkün değil. Sony'nin zamları malumunuz; şimdi de Microsoft ile adeta tabutun üstüne toprak atılıyor. Ülkemizde onca zamandır adım adım gelişen ve elit bir hal alan dijital oyunculuğun geri adım atmasını izlemek büyük bir üzüntü kaynağı.