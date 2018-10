Fallout 76, Xbox One X'te Gerçek 4K Çözünürlüğü Hedefliyor

Bazıları tarafından çok beğenilen, bazıları içinse bir hayal kırıklığı olan Fallout 76'dan yeni bir haber var. Oyun, Xbox One X'te 4K çözünürlüğüne destek verecek.

Fallout 76, 14 Kasım 2018'de 60 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Her ne kadar oyun tamamen çevrimiçi olsa da çok büyük bir multiplayer oyunu değil. Herhangi bir vakitte binlerce değil, sadece onlarca kişiyle beraber oynayabildiğiniz Fallout 76, Anthem ve Destiny 2 gibi oyuncunun tercihleri yönünde ilerleyen bir oynanışa sahip.

Ne zaman bir Xbox One X Enhanced (Xbox One X ile Güçlendirildi) oyunu duyurulsa, müşteriler her zaman Microsoft'un konsol için oyunun sahip olacağı detayları bilmek ister. Digital Foundry, Fallout 76'nın detaylı analizini yaptı ve oyunun gerçek 4K çözünürlüğünü hedeflediğini gördü.

Her ne kadar oyunun bu sürümünün bir early-build (erken sürüm) olmasına ve piyasaya çıkmadan önce daha fazla geliştirmelerin yapılacak olmasına rağmen şimdiden gerçek 4K çözünürlüğü sunması oldukça etkileyici. Dinamik ölçeklendirme arada sırada oynanış akıcılığını bozmamak için devreye girse de, dediğimiz gibi oyun çıkmadan önce bu hataların düzeltileceğini düşünüyoruz. Ne yazık ki 4K, konsollarda sadece 30 FPS düzeyinde çalışıyor.

Microsoft'un Bethesda ile bir pazarlama sözleşmesi olduğundan, Xbox One oyuncuları 23 Ekim 2018'de B.E.T.A.'ya erişebilecekler. PC ve PS4 oyuncuları ise B.E.T.A. için bir hafta daha (30 Ekim) beklemek durumundalar. B.E.T.A. sürümünün aslında gerçek oyun olduğunu unutmamakta fayda var; yani yaklaşık 45 GB'lık boş alana ihtiyacınız olacak.