"Yeni Xbox, Oyun Konusunda PlayStation 5'in Gerisinde"

Sony ve Microsoft, yeni nesil konsollarını önümüzdeki yıl piyasaya sürecekler. İki konsol üreticisi arasındaki mücadele her geçen gün artarken, hangisinin daha güçlü olduğu bilinmiyor. Ancak Microsoft, üçüncü parti oyun geliştiricileriyle anlaşma konusunda Sony'nin gerisinde kalmış olabilir.

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5, şimdiye kadar sunulan bilgilere göre oldukça güçlü bir SSD sürücüsüyle geliyor ve daha düşük yükleme süresinin yanı sıra daha büyük ve gelişmiş oyun dünyaları vadediyor. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapor, Microsoft'un Xbox Scarlett konsolunun PS5'ten geri kalmayacağını, her iki konsolun da "çok güçlü" olacağını öne sürüyor.

Haberler, sektördeki en güvenilir kaynaklardan biri olarak kabul edilen Kotaku muhabiri Jason Schreier'dan geldi. Gazeteci, PlayStation ve Xbox'ın yeni nesil konsollarının her ikisinin de çok güçlü olduğunu duyduğunu açıkladı. Tam olarak ne kadar güçlü olduğu veya bu gücü nereden aldıkları açıklanmamasına rağmen, Schreier, konsolların tahmin ettiğimizden daha fazlasını sunacağını vurguluyor.

Schreier ayrıca, Microsoft'un üçüncü parti geliştiricilerle iletişim kurmada, Sony'nin çok gerisinde olduğunu ancak bunun çok büyük bir sorun yaratmayacağını belirtti. Diğer yandan PS5, lansmanda daha fazla oyunla karşımıza çıkabilir ve bu büyük bir avantaj. Belki de PlayStation'ın yeni konsolu, geliştiricilere Xbox'a kıyasla geliştirme sürecinde daha fazla zaman kazandırıyor olabilir.

Son olarak, Sony'nin mümkün olduğu kadar erişilebilirlik sunmaya çalıştığı bildiriliyor. Dolayısı ile Sony'nin yeni PlayStation 5 ile performanstan daha fazlasını sunacağını söyleyebiliriz. Elbette tüm bu bilgiler resmi açıklama değil ancak kaynak ve şimdiye kadar açığa çıkan resmi bilgiler, bunların büyük ölçüde doğru olabileceklerine işaret ediyor.