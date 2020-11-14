Xbox Series X’in Devasa Soğutma Sistemi Ortaya Çıktı

Microsoft’un yeni konsolu Xbox Series X artık kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Haliyle konsol hakkında yeni incelemeler de peş peşe gelmeye başladı.

Son birkaç aydır oyun dünyasının gündeminde yeni nesil konsollar bulunuyor. Bu konsollardan biri de Microsoft’un yeni ürünü Xbox Series X oldu. iFixit de bu konsolu alır almaz parçalarına ayırdı.

iFixit’in parçalarına ayırdığı konsoldan pek çok yüksek çözünürlüklü görsel de paylaşıldı. Xbox Series X'in içinde AMD 8 çekridekli 3.8 GHz Zen 2 CPU ve AMD RDNA 2 GPU, 16 GB GDDR6 RAM ve 1 TB SSD bulunuyor.

Xbox Series X’in içinde ne var?

Microsoft’un Xbox Series X içinde kullandığı bütün parçalar da bu incelemede ortaya çıktı. Buna göre yeni konsolda şu ekipmanlar kullanıldı:

Texas Instruments 2050G4 7T AXTN

Microsoft MS0DDDSP03 2011-ATSL ATN2TU22

Texas Instruments L339A

Microsoft M1139994-001 T6WD5XBG-0004 Güney köprüsü

NCP186 düşük çıkışlı çizgisel düzenleyici

CTO8E 2020F1

Realtek RTL8111HM gigabit ethernet kontrolcü

SanDisk 606621T00 NAND depolama / 20-82-10048-A1 kontrolcü

Texas Instruments L339A dörtlü diferansiyel karşılaştırıcı

Micron D9WCW 1GB, D9WZX 2GB

568230 (iFixit’e göre TI)

Monolithic Güç Sistemleri MPSM25, MP2926

NB7N621MGANC

Tabii bu parçalar yapılan incelemede ortaya çıkarılan parçalar. Yarın bir gün konsolda yaşanan arızalarda, Microsoft ya da üçüncü parti tamir hizmeti veren kurumlar da bu listeye göre hareket edecek, en azından 1. nesil için.

Dev soğutma sistemi

Normal şartlar altında oyun konsolları bilgisayarlar gibi değildir. Bilgisayarlardaki farklı soğutma sistemleri kullanma şansı konsollarda yok. En nihayetinde birer kutu olan bu sistemlerin soğutmaları da ona uygun oluyor.

Fotoğraftan da gördüğümüz üzere bu konsolda metal ızgaralar bakır buhar çemberine tutturulmuş durumda. Termal macun ile ana karta bağlanan bu soğutucu sistem, metal tabaka ile de manyetik olarak korunmaya alınıyor. Böylece konsolun yüksek performansına rağmen ısınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.