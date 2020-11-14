Xbox Series X’in Devasa Soğutma Sistemi Ortaya Çıktı

Son birkaç aydır oyun dünyasının gündeminde yeni nesil konsollar bulunuyor. Bu konsollardan biri de Microsoft’un yeni ürünü Xbox Series X oldu. iFixit de bu konsolu alır almaz parçalarına ayırdı.
iFixit’in parçalarına ayırdığı konsoldan pek çok yüksek çözünürlüklü görsel de paylaşıldı. Xbox Series X'in içinde AMD 8 çekridekli 3.8 GHz Zen 2 CPU ve AMD RDNA 2 GPU, 16 GB GDDR6 RAM ve 1 TB SSD bulunuyor.
Xbox Series X’in içinde ne var?
Microsoft’un Xbox Series X içinde kullandığı bütün parçalar da bu incelemede ortaya çıktı. Buna göre yeni konsolda şu ekipmanlar kullanıldı:
- Texas Instruments 2050G4 7T AXTN
- Microsoft MS0DDDSP03 2011-ATSL ATN2TU22
- Texas Instruments L339A
- Microsoft M1139994-001 T6WD5XBG-0004 Güney köprüsü
- NCP186 düşük çıkışlı çizgisel düzenleyici
- CTO8E 2020F1
- Realtek RTL8111HM gigabit ethernet kontrolcü
- SanDisk 606621T00 NAND depolama / 20-82-10048-A1 kontrolcü
- Texas Instruments L339A dörtlü diferansiyel karşılaştırıcı
- Micron D9WCW 1GB, D9WZX 2GB
- 568230 (iFixit’e göre TI)
- Monolithic Güç Sistemleri MPSM25, MP2926
- NB7N621MGANC
Tabii bu parçalar yapılan incelemede ortaya çıkarılan parçalar. Yarın bir gün konsolda yaşanan arızalarda, Microsoft ya da üçüncü parti tamir hizmeti veren kurumlar da bu listeye göre hareket edecek, en azından 1. nesil için.
Dev soğutma sistemi
Normal şartlar altında oyun konsolları bilgisayarlar gibi değildir. Bilgisayarlardaki farklı soğutma sistemleri kullanma şansı konsollarda yok. En nihayetinde birer kutu olan bu sistemlerin soğutmaları da ona uygun oluyor.
Fotoğraftan da gördüğümüz üzere bu konsolda metal ızgaralar bakır buhar çemberine tutturulmuş durumda. Termal macun ile ana karta bağlanan bu soğutucu sistem, metal tabaka ile de manyetik olarak korunmaya alınıyor. Böylece konsolun yüksek performansına rağmen ısınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.