Xbox Series X'in Kutu Açılışı Videosu Ortaya Çıktı

Willy Crow isimli bir içerik üreticisi, Xbox Series X'in kutu açılışı videosunu paylaştı. Kaynağı bilinmeyen ancak muhtemelen bir depoda çekilen video, Xbox Series X'in kutusunun içinde neler olduğunu tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Oyunseverler bir yandan PlayStation 5 diğer yandan da Xbox Series X'i beklerken heyecan veren bir gelişme yaşandı. Willy Crow isimli bir içerik üreticisi, YouTube üzerinden paylaştığı bir video ile Xbox Series X'in kutu açılışını sergiledi. Dikkat çekici video, Xbox Series X'in kutusunun içinde olan her şeyi açıkça gözler önüne seriyor.

Crow'un paylaştığı videonun kaynağı bilinmiyor. Üstelik söz konusu video İngilizce de değil. Yani videonun nerede çekildiği, videodaki kişilerin kim olduğu da belirsiz. Söz konusu içerik üreticisinin sadece 55 abonesinin ve çok az sayıda içeriğinin oluşu, kafaları karıştıran başka bir olay olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunseverler, Microsoft'un yeni nesil oyun konsolunu an itibarıyla ön sipariş kapsamında satın alabiliyorlar. Ancak Xbox Series X'in teslimatlarına henüz başlanmadı. Dünya genelindeki oyuncular, yeni oyun konsoluna kasım ayı itibarıyla ulaşabilecekler. İşte bu durum, söz konusu kutu açılışının bir depoda yapılmış olabileceğini düşündürüyor. Aslına bakacak olursak yaşanan olayın tek mantıklı açıklamasının bu olduğunu söyleyebiliriz.

Xbox Series X, çeşitli depolara ulaşmaya da başladı

Resetera isimli forum üzerinden servis edilen bazı görüntülerde, Xbox Series X'in depolara ulaştığı zaten ortaya çıkmıştı. Muhtemelen çekilen video da o depolardan bir tanesine ait. Ancak konuyla ilgili net bir açıklama olmadığı için, söz konusu videonun hangi depoda çekildiğini kestiremiyoruz. Ancak yaşanan son gelişmeler, Xbox Series X için artık çok kısa bir süre kaldığının açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Xbox Series X kutu açılışının yapıldığı o video