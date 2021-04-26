PC Oyunları Xbox'ta Oynanırken Görüntülendi [Video]

Streaming servisleri sayesinde yakında Xbox kullanıcıları bilgisayar oyunlarını konsollarda deneyebilecek. Hatta bu oyunları oynarken klavye ve fare kullanmaları da mümkün olacak.

Oyunları uzaktan oynamayı mümkün kılan stream platformlarının sayısı gittikçe artıyor. Bu platformların temel amacı, uzakta bulunan bir bilgisayarda yer alan oyunları internet bağlantısı üzerinden oynayabilmeyi sağlamak.

Microsoft'un yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısı yakın zamanda Xbox cihazlara gelirken, bu tarayıcı ile birlikte Xbox'da Steam oyunlarının oynanabilmesi için önemli bir aşama da geride bırakılmış olacak. Ayrıca tarayıcı ile birlikte klavye ve fare kullanımı için de destek gelecek.

Konsolda klavye ve fare keyfi

Xbox'un Alpha Skip-Ahead adı verilen test topluluğunda bulunan kişiler şu anda yeni Edge versiyonuna erişim sağlayabiliyor ve klavye-fare ikilisi ile oyun keyfinin tadını çıkarabiliyorlar. Hafta sonu test yapan kullanıcılardan biri, Steam oyunlarını Xbox'ta oynadığı anları kameraya aldı.

Sonuçta tarayıcı henüz beta aşamasında olduğu için zaman zaman buglar ile karşılaştığını ifade eden kullanıcı, genel olarak baktığımızda ise Word kullanarak yazı yazmayı, Discord'da mesaj göndermeyi, hatta Krunken ve Quake JS gibi oyunları konsolda klavye ve fare kullanarak oynamayı başarıyor. Temel fare hızının ve tuşlarının da gayet iyi olduğunu belirtiyor.

Şu anda Google Stadia oyunları da tarayıcı üzerinden Xbox'ta oynanabiliyor. Burada asıl dikkat çekici nokta ise Steam kütüphanesinde yer alan oyunların da uzaktan bağlantı yöntemiyle Xbox'ta oynanabilmesi oldu.

Oyunların geleceği yavaş yavaş şekilleniyor

Konsol üzerinden Counter-Strike: Global Offensive, Death Stranding, DOTA 2 gibi henüz konsolda oynanamayan oyunları deneyen kullanıcı, bu hedefine erişebilmek için Parsec adı verilen bir program kullandı. Bu sistem teknik olarak bir uzaktan erişim platformu oldu.

Tabii ki bu sistem ideal oyun deneyimini elde etmeyi sağlamıyor, sonuçta hem tarayıcı beta versiyonunda bulunuyor hem de zaman zaman bazı arayüz sorunları yaşanabiliyor. Örneğin bir yere tıkladığınızda bir anda ekranda sanal klavye belirebiliyor. İleride bilgisayar oyunlarını Xbox üzerinden oynamayı sağlayacak olan Xbox Cloud Gaming gelene kadar biraz daha beklememiz gerekecek.