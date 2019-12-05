Xiaomi 10 ve Meizu 17, Snapdragon 865 ve 5G ile Geliyor

Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde yaptığı Snapdragon 865 duyurusu, akıllı telefon üreticilerinin de gündeminden düşmüyor. Bazı şirketler gelecekte bu platformda yer alacaklarını belirtirken, diğerleri hangi modelde olacağını bile belirmiş gözüküyor.

Qualcomm’un Snapdragon 865 duyurusunu yapmasından bu yana birçok şirket de bu hareketin bir parçası oldu ve yeni amiral gemisi cihazlarında bu platformu kullanacaklarının sinyallerini verdi. Bazı şirketler bu yolda ilerleyeceklerine dair yalnızca açıklamalarda bulurken, diğer şirketler Snapdragon 865 kullanacakları cihazları bile açıkladı.

Bin Lin, Hawaii’de gerçekleşen Qualcomm Zirvesi’nde Xiaomi Mi 10 akıllı telefonun SD865 donanımına sahip olacağını onayladı. Meizu’nun resmi Weibo hesabından yapılan bir açıklamada da Meizu 17 model akıllı telefonun aynı donanıma sahip olacağı ve 2020 yılının ilkbahar mevsiminde kullanıcıya sunulacağı da bildirildi.

Xiaomi’nin aldığı bu yeni karar, geçtiğimiz birkaç yıldır Qualcomm zirvelerinde yer alan Lin Bin’de 'deja-vu' etkisi yaratabilir. Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 9 akıllı telefonların da dönemin en yeni Snapdragon donanımına sahip olacağı duyurusu Hawaii’de gerçekleşmişti.

Meizu’nun aldığı bu karar ise daha şaşırtıcı gözüküyor

Şirketin Snapdragon 855 donanımına sahip Meizu 16T akıllı telefonu duyurmasının üstünden yalnızca bir ay geçtikten sonra böyle bir açıklama yapması birçok kişiyi şaşırttı.

Qualcomm’un yeni yonga seti, Snapdragon X55 modemin yanı sıra birçok yeni özelliğe sahip olacak. Yapılan duyuruda ayrıca Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G de yer alıyor. Bu orta sınıf yonga setleri 5G desteği ile birlikte geliyor. Snapdragon 865’in sağladığı en büyük yenilikse kamera alanında.

Snapdragon 865, akıllı telefon kameralarına birçok yeni özellik beraberinde getiriyor. Bunların arasında da en önemli kamera özelliği saniyede 2 gigapiksel görüntü işlenmesi olabilir. Zira bu yeni özellik, diğer bütün kamera özelliklerini de ileriye taşıyor.

Saniyede 2 gigapiksel görüntü işlemeyi başarmak, Snapdragon 865 açısından kayda değer bir başarı. Snapdragon 855 de saniyede 1,4 gigapiksel görüntü işlemeyi başarıyordu. Fakat iki işlemci arasında yüzde 40 oranında bir artış sağlanması önemli bir unsur.