Xiaomi 18 Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı: Özel Yapay Zekâ Tuşuyla Gelecek!

Xiaomi 18 Pro'nun muhtemel tasarımını gösteren render görseller yayımlandı. Telefon, özel bir yapay zekâ butonuyla gelebilir.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyada en çok akıllı telefon satan şirketlerden biri olan Xiaomi, sonbahar aylarında yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 18 serisini bizlerle buluşturacak. Telefonların tanıtımına daha 5 ay civarı süre olsa da bugünden sızıntılar gelmeye başladı bile.

Şimdi ise serinin üst seviye modeli olacak Xiaomi 18 Pro’yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini gösteren render görseller yayımlandı. Erken tasarım render’ları olsa da cihazı nihai tasarımı hakkında bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Özel bir yapay zekâ tuşuyla gelecek

Yukarıdaki görselden telefonun arka kısmında nasıl bir tasarım kullanılacağını görebiliyoruz. Üst kısmı kaplayan dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumu olacak. 3 kameradan oluşacak kamera kurulumu ise sol üste yerleştirilecek. Ayrıca tıpkı Xiaomi 17 Pro’da olduğu gibi üst kısımda küçük bir arka ekran da göreceğiz.

Sızıntıda en çok dikkat çeken kısım ise telefonda yer alacak yeni bir tuş. Öyle ki Çinli teknoloji devi, cihaza özel bir yapay zekâ tuşu eklemeyi planlıyor. Bu tuşun telefonun yan kısmına ekleneceği ve özelleştirebilir olacağı aktarılmış. Kullanıcılar, tuşa basarak yapay zekâ araçları ve özelliklerine erişebilecek. Aynı zamanda akıllı ev cihazları kontrolü ve hatta Xiaomi’nin otomobillerine bile erişime imkân tanıyacak.

Xiaomi 18 Pro modelinin 6,3 inçlik ekran, 200 MP’lik kamera, 3x telefoto kamera, 7000 mAh üstü batarya gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. Telefon hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Daha fazla detay geldiğinde sizlere aktaracağız.

