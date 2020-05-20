Xiaomi, Beklentileri Aşan 2020 İlk Çeyrek Gelirini Açıkladı

Son dönemlerin en popüler teknoloji üreticisi Xiaomi, 2020 yılı ilk çeyrek mali raporunu açıkladı. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalar, şirketin gelirlerinin 7 milyar dolar bandında olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca koronavirüs pandemisi, Xiaomi'nin akıllı telefon satışlarını etkilememiş gibi görünüyor.

Bilindiği üzere dünya, 2020 yılının ilk günlerinden beri olağanüstü bir sürecin içerisinde. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, hem insan hayatını hem de sektörel dünyayı olumsuz yönde etkiledi.

Koronavirüs, akıllı telefon satışlarını da ciddi şekilde etkiledi ve çoğu şirket beklentilerin çok altında satış rakamlarına ulaştı. Ancak yaşanan tüm bu süreç, Xiaomi'nin akıllı telefon satışlarını hiç de etkilememiş gibi görünüyor. Çünkü şirket bugün, son çeyrek mali raporunu açıkladı ve gelirlerinin beklentisinin çok üzerinde olduğunu gösterdi.

Pandemi süreci, Xiaomi'nin akıllı telefon satışlarını etkilememiş

Xiaomi, koronavirüs salgını sürecinde azalan talebe rağmen akıllı telefon satışlarında herhangi bir düşüş yaşanmadığını söyledi. Üretim konusunda da herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden yetkililer, taleplere hızla yanıt verildiğini ve Çin anakarasındaki üretimin neredeyse tümüyle devam ettiğini belirttiler.

Xiaomi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin akıllı telefon gelirleri 2020 yılının ilk çeyreğinde 7 milyar dolar sınırını aşmış durumda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satış miktarı ise 6.15 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Analistler, Xiaomi'nin 2020'nin ilk çeyreğindeki telefon satış hacminin 6.75 milyar dolar olacağını ön görmüşlerdi.

Xiaomi'nin gelirlerini artırmasındaki en önemli faktör, şirketin fiyat/performans noktasında beklentileri karşılayan 5G destekli telefonları. Çünkü Xiaomi'nin 5G bağlantı destekli akıllı telefonlarının uygun fiyatlı oluşu hem Çin'deki hem de diğer ülkelerdeki tüketicilerin ilk tercihi olmasını sağladı. Hal böyle olunca da Xiaomi, küçük büyük tüm rakiplerinin birkaç adım önüne geçmiş oldu.

Ayrıca Huawei'nin Google servislerinden yoksun oluşu da Xiaomi'nin elini güçlendiriyor. Şirket, Google uygulamaları sayesinde orta ve giriş segmentte uluslararası pazarda genel olarak Samsung ile rekabet etmek zorunda kalıyor ve fiyat noktasında Samsung'un önüne geçiyor.