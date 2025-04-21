Xiaomi, çoğu ihtiyacınızı karşılayacak üst seviye özellikler sunan bütçe dostu monitörü A27Qi'yi satışa çıkardı.

Her kategoriden ürünüyle karşımıza çıkan Xiaomi, şimdi de monitör arayanların çok dikkatini çekecek bir cihaz çıkardı. Çinli şirket, “A27Qi” ismine sahip yeni bütçe dostu monitörünü Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’ta satışa sundu.

Şirketin A27 serisinin bir parçası olan yeni monitörü, çoğu ihtiyacınızı karşılayacak üst seviye özellikler sunarken gerçekten uygun denebilecek bir fiyat etiketiyle geliyor.

2K çözünürlük, 100 Hz yenileme hızı ve dahası

A27Qi modeli, 27 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekran; 1440x2560 çözünürlük ve 100 Hz yenileme hızıyla gelirken IPS bir panel kullanıyor. 250 nit maksimum parlaklık sunduğunu ve 1000:1 kontrast oranıyla geldiğini belirtelim.

612.5 x 170.0 x 453.0 mm boyutlar ve 4,2 kg ağırlıkla gelen cihazda 178 dereceye kadar çıkan görüntüleme açıları mevcut. 8 bitlik panel, 16,7 milyon rengi destekliyor. %95 DCI-P3 ve %100 sRGB ile geniş renk yelpazesi sunan monitörün 6 ms’lik tepki süresini de eklemeden geçmeyelim.

Bunlar dışında Xiaomi’nin yeni monitöründe TÜV Rheinland mavi ışık azaltma sertifikası ve DC karartma gibi özellikler de var. Bağlantı tarafında ise DisplayPort 1.4, HDMI ve bir kulaklık girişi yer aldığını görüyoruz.

A27Qi, Avrupa’da 149,99 euro’dan satışa sunuldu. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi yok. Gelirse ilgi çeken bir model olacağını tahmin edebiliriz.