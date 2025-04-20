Xiaomi, efsane özelliklerle donattığı yeni kamerası "Smart Camera 4"ü duyurdu. Oldukça uygun bir fiyata satılacak kamera, kendi kategorisinde çok satanlar listesine girmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı ev ürünleri kategorisine yeni bir üye daha ekledi. Şirket, aşırı uygun fiyatına kıyasla efsane özellikler sunan yeni akıllı kamerasını duyurdu. "Smart Camera 4" isimli ürün, evine kamera almayı düşünen tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Xiaomi Smart Camera 4, f/1.6 diyafram açıklığına ve 3840 x 2160 piksel (4K) çözünürlüğe sahip olan 8 MP çözünürlüklü bir sensörle geliyor. Daha iyi görüntü kalitesi için HDR desteği de sunan kamera, 10 metreye kadar gece görüşü sağlayan 940 nm'lik bir sensöre daha sahip. Yatay düzlemde 360 derece, dikey düzlemde 109 derece dönebilen akıllı kamera, ayarlamanız hâlinde otomatik devriye özelliği de sunacak.

Karşınızda Xiaomi Smart Camera 4

Xiaomi'nin yeni akıllı kamerasında "MJA1" isimli bir işlemci bulunuyor. 1 TOPS işlem gücüne sahip olan bu işlemci, insan tespiti, evcil hayvan takibi, bebek ağlama ve anormal ses tanıma gibi yapay zekâ destekli özellikler sunuyor. Wi-Fi 6 desteği sunan Smart Camera 4, gürültü azaltma desteğine sahip olan çift yönlü mikrofonu sayesinde evde olmasanız bile evdekilerle rahatça konuşmanızı sağlayacak. Gizliliği korumak için fiziksel lens kapağına sahip olan kamera, görüntü kaydı için 256 GB'ye kadar microSD kart ile çalışabilecek.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Smart Camera 4, sadece 34 dolar karşılığında satın alınabilecek. An itibarıyla Çin pazarında satışa sunulmuş olan akıllı kameranın küresel pazarlara ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.