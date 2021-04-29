Xiaomi, Alev Alan Redmi Telefon İçin "Müşteri Kaynaklı" Dedi

Hint Twitter kullanıcısı tarafından aktarılan olaya göre bir Redmi Note 9 Pro, kullanım sırasında kendi kendine alev aldı. Xiaomi, bataryası yenen cihazı inceledikten sonra olayın "müşteri kaynaklı kaza" olarak sınıflandırıldığını belirtti.

Tüm akıllı telefonlar lityum iyon bataryalardan güç aldıkları için potansiyel olarak patlamaya/yanmaya meyillidirler. Son derece düşük bir olasılığa sahip olan bu ihtimal, Hindistan'da yaşamakta olan Priyanka Pavra adlı Twitter kullanıcısının başına geldi ve kardeşi için almış olduğu Redmi Note 9 Pro, "durup dururken" alev aldı.

Başına gelenleri Twitter hesabı üzerinden paylaşan Pavra, geçtiğimiz aralık ayında kardeşi için almış olduğu Redmi Note 9 Pro'dan dün bir anda dumanlar çıkmaya başladığını, kardeşinin internetteki telefon patlaması videolarını düşünerek patlama ihtimaline karşı cihazın üstüne su döktüğünü ifade etti.

Kendi kendine alev alan Redmi Note 9 Pro'nun fotoğrafları

Redmi Hindistan Destek Twitter hesabı, söz konusu paylaşım üzerinden Pavra ile iletişime geçti ve cihazın IMEI numarası, iletişim numarası, ad soyad gibi bilgiler talep etti. Beklenti, Redmi'nin yaşanan olayı telafi amacıyla kullanıcıya yeni bir cihaz takdim edeceği yönünde olsa da Xiaomi, söz konusu olayı "müşteri kaynaklı hasar" olarak sınıflandırdı.

Konuyla ilgili olarak Hint mobil teknoloji sitesi 91mobiles ile iletişime geçen Xiaomi Hindistan, söz konusu olayı ciddiye aldıklarını ve tüm cihazlarının sıkı kalite testlerinden geçtiğini ifade ederken; olayın merkezinde yer alan cihaz üzerindeki ilk incelemelerinde cihazda oluşan hasarın bir dış güç kaynaklı olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle de "müşteri kaynaklı hasar" olarak sınıflandırıldığını belirtti.

Priyanka Pavra'nın paylaşmış olduğu görsellere baktığımızda cihazın özellikle de batarya bölümünün yandığını, hatta arka yüzeyinde ciddi yanıklar ve kararmalar olduğunu görüyoruz. Yine de Xiaomi, olayın bataryadan değil, kullanıcının dışarıdan yaptığı bir müdahaleden kaynaklandığını öne sürüyor. İlerleyen süreçte ne gibi gelişmelerle karşılaşacağımızı bekleyip göreceğiz.