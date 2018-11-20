Xiaomi, Bazı Akıllı Telefonlara Yazılım Desteği Vermeyecek

Akıllı telefon üreticileri, genellikle eski model telefonlar için yazılım desteği sonlandırıyor. Bu kervana Xiaomi de katıldı.

Ürettiği akıllı telefonlara hızlı bir şekilde yeni güncellemeler getirmesi ile ünlü Xiaomi, MIUI 9 lansmanında 5 yıllık akıllı telefonlara bile güncelleme getireceğinden bahsetmişti.

Geçtiğimiz yıl şirket, 2015 yılı ve daha öncesinde piyasaya sürdüğü bazı akıllı telefonlar için yazılım desteğini sonlandırmıştı. Şimdilerde ise Xiaomi MIUI Çin forumunda yer alan bir bilgiye göre 2016 yılının amiral gemisi Mi 5 dahil olmak üzere, şirket bazı telefonlar için güncelleme desteğini durdurdu. Söz konusu cihazlar artık MIUI 11 güncellemesi almayacak.

Artık yeni yazılım güncelleştirmesi almayacak olan Xiaomi telefonları ise şu şekilde:

Redmi Note 3 Pro

Mi 5

Mi 4

Mi 4C

Mi 4S

MIUI 10.2 güncellemesi, Mi 5 ve Redmi Note 3 Pro için son güncel ROM sürümü olacak. Xiaomi, söz konusu cihazlar için MIUI Çin Beta ROM güncellemelerini 22 Kasım'dan itibaren askıya alırken, bu cihazlar için MIUI Global ROM ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.