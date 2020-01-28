Xiaomi, Corona Virüsü Nedeniyle Çin'de Kepenk İndirdi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, corona virüsünün yayılmasını bir nebze de olsa yavaşlatabilmek için Çin'deki fiziksel mağazalarını birkaç gün boyunca kapatacağını açıkladı. İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, şu ana kadar 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Çin’in en büyük elektronik üreticilerinden Xiaomi, hızla yayılan yeni tip corona virüsü nedeniyle ülkedeki fiziksel mağazalarını birkaç gün boyunca kapalı tutacağını duyurdu. Pekin merkezli firmanın anavatanı Çin’de çok büyük bir mağaza ağı bulunuyor. Xiaomi, 2019’un sonunda ülke genelinde 100 yeni Mi Store açmıştı.

Corona virüsü tehlikesine karşı adım atan tek Çinli teknoloji devi Xiaomi değil. Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, merkezi Shenzhen'de gerçekleştirmeyi planladığı geliştirici konferansı HDC Cloud 2020'nin ertelendiğini duyurmuştu.

Xiaomi, mağazaların hükümetle iş birliği içinde kapatıldığını açıkladı

Xiaomi’nin ülke genelindeki fiziksel mağazaları 28 Ocak 2020'den 3 Şubat 2020'ye kadar kapalı olacak. Şirket, bu süre zarfında alışveriş yapmak isteyen müşterilerin online mağazayı veya Mall uygulamasını kullanabileceğini söyledi.

2019-nCoV olarak bilinen ve 2003’te 700’den fazla insanı öldüren SARS ile aynı aileden olan yeni tip corona virüsü, ilk olarak 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştı. O zamandan beri Tayland, Fransa, Avustralya, Japonya, Nepal, Güney Kore, Kanada ve ABD gibi pek çok ülkede tespit edilen gizemli virüs, şimdiye kadar 100’den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.