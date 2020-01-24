Çinli teknoloji devi Huawei, Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük bir paniğe yol açan Corona Virüsü salgını nedeniyle, Shenzhen'de gerçekleştirmeyi planladığı geliştirici konferansı HDC Cloud 2020'nin ertelendiğini açıkladı.

Çin’in orta kesimlerindeki Wuhan adlı bir şehirde ortaya çıkan Corona virüsü, tüm dünyayı alarma geçirmiş durumda. Çinli yetkililere göre şu ana kadar 830 kişiye bulaşan virüs, 27 can aldı. Çin’in yanı sıra Japonya, Tayland, Güney Kore ve ABD'ye de sıçrayan gizemli virüs, etki gücünü her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Huawei, Corona virüsü salgınına yönelik alınan güvenlik önlemleri sebebiyle önümüzdeki ay düzenleyeceği geliştirici konferansının ertelendiğini duyurdu. HDC Cloud 2020'nin 11-12 Şubat tarihlerinde Shenzhen'de gerçekleşmesi planlanıyordu; ancak etkinliğin internet sitesine göre söz konusu tarih, 27-28 Mart’a kaydırılmış durumda.

Corona virüsünün yayılmasını önlemek için yoğun tedbirler alınıyor

Kurumsal odaklı bir konferans olan HDC Cloud, Çinli teknoloji devi Huawei'in yazılım geliştiricileri için düzenlediği en önemli etkinliği olarak biliniyor. Şirket, bu yılki konferansta geliştirdiği yeni ICT teknolojilerinin yanı sıra Kunpeng ve Ascend işlemcilerini tanıtacaktı.

11 milyondan fazla insanın yaşadığı Wuhan şehri, geçtiğimiz gün karantina altına alınmıştı. Şehre giriş çıkışları tamamıyla kapatan Çin polisi, bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri almış durumda. Bugün itibarıyla Corona virüsü salgını nedeniyle Çin Seddi’ne ziyaretler de yasaklandı.

Sağlık uzmanları, Çinli yetkililerin açıklamalarına rağmen enfeksiyona yakalanan kişi sayısının 2 bine yaklaştığını söylüyor. Virüse karşı yoğun güvenlik önlemleri alan ülkelerden biri olan Türkiye, Çin'in Wuhan şehrinden İstanbul'a düzenlenen seferleri durdurmuştu.