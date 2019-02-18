  • Xiaomi, Daha Fazla Cihazına Parmak İzi Okuyucu Ekleyecek

Xiaomi, Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuyucuyu Orta Fiyatlı Telefonlarına da Getirecek

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20 Şubat'ta yeni amiral gemisi Mi 9'u tanıtacak olan Xiaomi, yakında piyasada olacak orta sınıf telefonlarının da ekrana gömülü parmak izi okuyucuya sahip olacağını duyurdu.

Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition, markanın ekrana entegre parmak izi okuyucu kullanan ilk telefonlardı. Bu listeye birkaç gün sonra Mi 9 da dahil olacak ancak Xiaomi, bu yıl orta sınıf telefonlarına da yönelecek gibi görünüyor.
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Bu haber, Xiaomi'nin ürün müdürü Wang Teng Thomas tarafından 17 Şubat'ta duyuruldu. Thomas, 2019'da daha fazla orta sınıf telefona ekrana gömülü parmak izi okuyucu ekleyeceklerini de belirtti. Bu yeni hamlenin ilk uygulanacağı orta sınıf telefonun Redmi 7 Pro olacağı düşünülüyordu ancak Redmi 7 Pro'nun parmak izi okuyucu kasanın arka kısmında yer alıyor.
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Yakında piyasaya çıkması beklenen orta sınıf cihazlar göz önüne alındığında, Mi Max 4, Mi 9 SE, Mi 9 Lite ve belki de Mi 6X'in yeni versiyonu bu yeni kararın hedefi olabilir. 20 Şubat'ta yayınlanacak olan Mi 9, geçtiğimiz nesile göre %25 daha hızlı bir parmak izi okuyucu ile müşterilerin karşısına çıkacak ve daha geniş tarama alanına sahip olacak. Bunlara ek olarak, Mi 9'da yer alan parmak izi okuyucunun çok daha iyi optimize edildiği de eklenen detaylar arasında.

Kaynak : https://www.gizmochina.com/2019/02/18/xiaomis-product-manager-says-more-mid-range-phones-will-have-in-display-fingerprint-scanners-this-year/
Etiketler: xiaomi, ekrana gömülü parmak izi okuyucu
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