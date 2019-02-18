Snapdragon 855'li Redmi Akıllı Telefon Doğrulandı

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, Qualcomm'un en gelişmiş yonga seti olan Snapdragon 855'e sahip olacak bir akıllı telefonun geleceğini duyurdu.

Fiyat/performans ürünleriyle karşımıza çıkan Redmi, bütçe dostu olmasının yanı sıra aynı zamanda teknolojinin en son getirilerini de bünyesinde bulunduran akıllı telefonları üretmesiyle biliniyor. Xiaomi'nin altında çalışmalarına devam eden Çinli şirket Redmi'ın CEO'su Lu Weibing, Çin merkezli sosyal medya sitesi Weibo'da kullanıcıları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 9'da Snapdragon 855 yonga setinin kullanılmasından sonra Redmi'ın da böylesi güçlü bir yonga setini tercih edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. CEO Lu Weibing'in yaptığı paylaşımda ise Qualcomm'un en güçlü yonga seti olan Snapdragon 855'in bir Redmi akıllı telefonda kullanılacağı haber veriliyor.

Redmi'nin gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan akıllı telefonunu 2019 yılının 3. veya 4. çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Hâlihazırda Mi 9, Mi 9 Explorer Edition, Mi MIX 4, yeni POCO akıllı telefonu ve bir sonraki Black Shark akıllı telefonunda Snapdragon 855 yonga setini kullanmayı kesinleştiren Xiaomi, yüksek performanslı akıllı telefonlar listesinde adından sıkça bahsettirmek istiyor.