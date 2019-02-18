Son zamanlarda Apple'ın başını ağrıtan uygulaması FaceTime'da bir hata daha oluştu.

Son zamanlarda Apple’ın başı sık sık ağrımaya başladı. Şirketin en çok canını sıkan olaylardan bir tanesi de FaceTime’da meydana gelen ve kullanıcıların gizliliğini ihlal eden bir hataydı. Apple, bu sorunu işletim sisteminde yaptığı bir güncellemeyle düzeltmesine rağmen henüz tüm sorunlarını aşabilmiş değil.

Macrumors’un haberine göre, Grup FaceTime çağrıları tüm iOS cihazlarda istenildiği gibi çalışmıyor. Twitter’da ve çeşitli forumlarda sorunlarını dile getiren kullanıcılar, normal FaceTime konuşmasından grup sohbetine geçemediklerinden şikâyet etti.

Phonearena’nın haberine göre Apple, şu an bu hata üzerine çalışmaya başladı, ayrıca şirketin Twitter’daki resmi destek hesabı da bazı kullanıcıları ne yapmaları konusunda uyardı. Hesaptan yapılan paylaşıma göre grup FaceTime araması yapabilmek için en az iki kişiyle sohbetin başlatılması gerekiyor. Yani, normal bir FaceTime aramasındayken kişi ekle diyerek grup aramasına geçilemeyebiliyor.

Tabii ki her hata belirli bir sorunu ortaya getirse de bu sorunların büyüklükleri değişiklik gösterebiliyor. Kullanıcı gizliliğini ihlal eden hatadan sonra bu hata çok da büyük bir problemmiş gibi durmuyor.