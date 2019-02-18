Xiaomi Mi 9'un Fiyatları Tekrar Ortaya Çıktı (Bu Sefer Üzdü)

Son yılların öne çıkan teknoloji markası Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi Mi 9'un tanıtımını 20 Şubat'ta gerçekleştirecek. Tanıtıma birkaç gün kalmışken cihazın fiyatları 'tekrar' ortaya çıktı.

Xiaomi'nin merakla beklenen akıllı telefonu Mi 9, artık hakkında birçok detayı bildiğimiz bir cihaz. Ürünün resmi lansmanı ise 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek ancak sızdırılan bilgilerin devamı gelirse lansmanda yeni bir şey öğrenemeyeceğiz gibi görünüyor. Xiaomi Mi 9'un teknik detaylarının bulunduğu haberimize ise aşağıdan göz atabilirsiniz.

Teknik detayların yanı sıra artık Mi 9'un fiyatları konusunda da bilgi sahibi sayılırız. Daha önce ortaya çıkan tanıtım görseliyle fiyatlarını öğrendiğimiz Mi 9'un o görselde yer alan fiyatlardan satışa sunulmayacağı da bugün gelen bilgilerle doğrulanmış oldu.

Cihazın 6 GB RAM ve 64 GB depolama içeren versiyonunun 2.600 TL (3.300 CNY) civarlarında olacağı öğrenildi. Diğer versiyonlara ve fiyatlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

6 GB RAM, 64 GB Depolama - 2.600 TL

8 GB RAM, 128 GB Depolama - 2.750 TL

8 GB RAM, 256 GB Depolama - 2.900 TL

8 GB RAM, 256 GB Depolama Transparent Edition - 3.900 TL

8 GB Explorer Edition - 4.700 TL

(Belirtilen fiyatlar güncel kurdan çevirilmiştir. Vergiler dahil değildir.)

Tabloda yer alan Explorer Edition adlı model, diğerlerinden tamamen farklı olacak. Söylentilere göre Explorer Edition'ın, Transparent Edition'da olduğu gibi arka kısmı şeffaf olacak ancak ona kıyasla birçok ekstra özellik içerecek. Explorer Edition'ın tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.