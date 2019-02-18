Xiaomi, hayranlarını heyecanlandırmak istediğinden olacak ki hem yöneticilerinin açıklamaları ile hem de sosyal medya hesapları ile yeni amiral gemisi Mi 9'un pek çok özelliğini çoktan açıklamış durumda.

Yılın en popüler uygun fiyatlı amiral gemilerinden biri olacak Xiaomi Mi 9, 20 Şubat günü düzenlenecek basın etkinliği ile resmen duyurulacak. Fakat Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi hayranlarının heyecanını kontrol altında tutmak için yeni amiral gemisinin bazı özelliklerini çoktan açıklamış durumda.

Xiaomi’nin açıklamalarına göre Mi 9; 0,8 µm piksel boyutuna ve ½ inç görüntü sensörüne sahip 40 MP’lik bir ana kameraya sahip olacak. Efektif olarak 12MP’lik fotoğraflar çekebilen bu kamerayı f/2.2 diyafram açıklığına ve 117 derece görüş açısına sahip 16MP’lik ikinci bir kamera ve f/2.2 diyafram açıklığına, 1.0 µm piksel boyutuna sahip 12MP’lik üçüncü bir telefoto kamera destekleyecek. Bu üçlü kamera kurulumu lazerli otomatik odaklama özelliği için PDAF ve CDAF özelliklerine sahip olacak.

Samsung tarafından üretilen bir AMOLED ekrana sahip olacak olan cihaz, damla çentikli tasarımı sayesinde %90.7’lik bir ekran/gövde oranı sunacak. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran %103.8 renk gamına, 600 nit parlaklığa, 60.000:1 kontrasta ve Gorilla Glass 6 ekran koruyucu cama sahip olacak. Cihaz ayrıca Gün Işığı Modu 2.0 ve Okuma Modu 2.0 özellikleri ile göz dostu parlaklık özellikleri sunacak.

Xiaomi tarafından açıklanan özellikler arasında ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, %40 inceltilmiş alt çerçeve, Snapdragon 855 işlemci, Game Turbo adında özel bir oyun modu, 0,9 cc büyüklüğünde bir hoparlöre denk ses kalitesi yer alıyor. Ayrıca şirketin kurucularından Lei Jun’a göre Mi 9, Karanlık Mod adında standart moda göre %83 güç tasarrufu sağlayan özel bir güç tasarruf moduna da sahip olacak. Bu modda cihaz, Samsung’un ultra güç tasarruf moduna benzer şekilde ekran kullanımını minimum seviyeye indirecek. Samsung’un Ultra Güç Tasarrufu modunda birkaç günlük pil ömrü sunduğunu biliyoruz. Xiaomi Mi 9’un da benzer bir performans sergilemesini bekleyebiliriz.