Xiaomi, robot köpeği CyberDog'un yeni versiyonunu tanıttı. Selefine kıyasla gerçekten bir köpeğe benzeyen CyberDog 2, birçok iyileştirmeyle geldi.

Cep telefonlarından ev ürünlerine kadar birçok farklı kategoriden ürünle karşımıza çıkan Xiaomi, 2021 yılında robot köpeği Cyberdog’u tanıtmıştı. Bu ürün, engelleri aşma, sesli komut alma gibi birbirinden farklı işlevleri yerine getirebiliyordu.

Çinli teknoloji devi, bugün ise CyberDog’un yenisini resmen tanıttı. CyberDog 2, selefine oranla birçok iyileştirmeyle geldi.

Önceki nesle göre çok daha zeki olan CyberDog 2, gerçekten bir köpek gibi görünüyor

CyberDog 2, hem görüntü açısından hem de özellikler açısından yeniliklerle geliyor. CyberDog 2’ye baktığımızda, ürkütücü bir görünüme sahip ilk versiyona göre artık daha çok gerçek bir köpeği andıran bir tasarımla geldiğini görüyoruz. İki küçük kulağıyla bir dobermanı andırdığını bile söyleyebiliriz.

Yeni nesil CyberDog 2, 8,9 kilogram ve 36,7 santimetrelik boyuyla selefine kıyasla daha küçük ve hafif olarak geliyor. Robotta, yapay zekâ destekli kamera dört ToF sensörü, RGB kamera, LiDAR sensörü, derinlik kamerası, ultrasonik sensör, balık gözü lens, dört mikrofon ve kuvvet sensörü gibi görme, dokunma ve işitme yeteneklerini iyileştiren özellikler bulunuyor.

Kullanıcısının yakın dostu olacak CyberDog 2, 21 TOPS performans sunabilen NX işlemcisiyle önceki nesle göre çok daha zeki. Robot, komutlarla emirleri yerine getirebilmenin yanı sıra kullanıcısını takip etme, yemek yeme veya su içme eylemlerini simüle etme gibi şeyler yapabiliyor.

Ayrıca şirket, kendi geliştirdiği CyberGear isimli aktüatörüyle robotun daha çevik olduğunu ve daha karmaşık hareketleri yerine getirebileceğini de söylüyor. Düştükten sonra kalkma ve takla atma bu hareketlere örnek olarak verilebilir. Robotun hızı ise saniyede 1,6 metre olarak açıklandı.

Yakın zamanda Çin’de satışa sunulacak CyberDog 2’nin fiyatı 12,999 yuan (1790 dolar) olarak açıklandı. Ürünün Çin dışındaki pazarlara gelme ihtimali ise oldukça düşük.