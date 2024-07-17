Xiaomi, ilk katlanabilir akıllı telefonu Mix Flip'in çıkışına günler kala bazı önemli özellikleri doğruladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bu hafta ilk katlanabilir flip telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Mix Flip adı verilen cihazın görselleri, 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan tanıtım öncesinde firmanın Weibo'daki sayfasından paylaşıldı. Bu model, Samsung Galaxy Z Flip serisi ve Motorola Razr serisi ile rekabet edecek.

Resmi tanıtımı 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan telefonun içinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunacak. Akıllı telefonda UFS 4.0 depolama ve LPDDR5X RAM yer alacak. Dış ekran ise 4,01 inç boyuta ve 1600 nit parlaklığa sahip olacak. Cihazın üzerinde kapalıyken hoparlörü kullanmadan çağrı cevaplamayı sağlayacak bir dış kulaklık hoparlörü bulunacak. Dış ekranda tam uygulama desteği ve akıllı pencereler gibi özellikler desteklenecek.

Samsung ve Motorola'ya kafa tutacak

Xiaomi bu cihazda 4780 mAh gibi oldukça büyük bir batarya sığdırmayı başarmış durumda. Bu batarya kapasitesi klasik modeller için çok büyük olmasa da Galaxy Z Flip6 gibi rakiplerinde görülmemiş büyüklükte bir batarya söz konusu.

Xiaomi Mix Flip'in tam özellikleri, fiyatlandırması ve çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi 19 Temmuz'daki tanıtımda açıklanacak. Ancak, şu ana kadar ortaya çıkan detaylar cihazın oldukça heyecan verici olduğunu gösteriyor. Sizce Xiaomi bu modeli ile katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk katabilecek mi?